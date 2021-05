Koreis po Britech: Lencovi gól změní psychiku. Moravčík místo Kloka?

Ve studiu iSport.cz panovala v sobotu kolem poledne pohodová atmosféra. Češi povzbuzení čtvrtečním obratem proti Švédsku nenechali nic náhodě a od první minuty měli utkání proti Britům pod kontrolou. Když na začátku druhé třetiny přidali Filip Hronek a Libor Šulák druhý a třetí gól, bylo rozhodnuto. „Výsledek 6:1 jasně naznačuje, že zápas byl hodně jednostranný. Skvělý výkon,“ chválil Jakub Koreis.

„Nepřipustili jsme žádné drama. Důležité je vítězství. Kdyby to bylo ještě o více gólů, tak by to třeba nemuselo být úplně dobrý. Zápas jsme zvládli, to je nejdůležitější. A jdeme dál,“ doplnil Pavel Bárta, redaktor deníku Sport.

Výhru nad největším outsiderem skupiny nechtěli experti nikterak přeceňovat. Šlo o povinné tři body, ale zároveň v kontextu vývoje skupiny důležité. „V mužstvu bude větší klid. Zase ale nesmí být moc velkej, abychom se úplně neuspokojili,“ tvrdil Bárta. „Těžší zápasy teď přijdou,“ potvrdil jeho slova Koreis.

Oba experti po utkání s Velkou Británií rozebrali i situaci ohledně Radana Lence. Liberecký útočník se na svém prvním velkém turnaji zatím trápil. Trenéři se ho na třetí třetinu pokusili „oživit“ zařazením do elitního útoku vedle Jana Kováře a Dominika Kubalíka. Poslední šance na udržení se v sestavě? Možná. Lenc se každopádně trefil. „První gól může malinko změnit jeho psychiku,“ řekl Koreis. „Může mu to jen pomoct,“ souhlasil Bárta.

Že by se jednalo o stabilní změnu v sestavě, si Koreis nemyslí: „Trenéři i hráči si to vyzkoušeli v jedné třetině. Ale je to varianta, se kterou se dá pracovat v dalších zápasech. Čím více možností trenéři mají, tím to je lepší. Nemusí být fixovaní na kombinace, které třeba tolik nefungují. Ale nechal bych tam ještě Filipa Zadinu. Má svoje kvality, které dlouhodobě potvrzuje. Minimálně do dalšího zápasu bych to zkusil s ním.“

Kromě Lence se poprvé na turnaji prosadili i ofenzivní obránci Filip Hronek a Libor Šulák. Vlasatý bek se trefil hned dvakrát. „Dva góly proti Britům dal naposledy Vladimír Zábrodský v roce 1947,“ rozesmál Bárta osazenstvo studia perličkou z historie. „Je super, že se trefil, bude ještě sebevědomější. Nicméně aby nebyl až moc, aby nezapomněl, že je hlavně obránce.“

A kdo by se podle Koreise mohl dostat zpátky do sestavy? Mimo hru v sobotu zůstali obránce Michal Moravčík a útočníci Adam Musil, Lukáš Radil a Tomáš Zohorna. „Největší šanci vidím u Michala Moravčíka. Je to výborně bruslící obránce, taky trochu kaskadér, podobný hráč jako Libor Šulák. Asi bych viděl jeho návrat možná místo Lukáše Kloka, ač dal gól proti Švédům i Britům,“ řekl svůj názor bývalý útočník Sparty, Komety nebo Plzně.

Češi vyhráli třetí utkání na turnaji v řadě, ve skupině se zlepšili na osm bodů. Pětigólovým rozdílem se navíc dostali do pozitivního skóre (18:14). „Vidím pozitivní trend. Jsem mnohem radši, že se ty špatné věci staly na začátku turnaje. Vezměte si, kdybychom měli na začátek turnaje Dánsko a Velkou Británii. Ano, měli bychom šest bodů, ale neprošli si žádnou zkouškou. A najednou bychom v pátém zápase proti Rusům zjistili, že to nezvládáme. To by bylo mnohem složitější,“ zaujal Koreis myšlenkou ohledně těžkého rozlosování.

V neděli mají čeští hráči volno. V pondělí se utkají s Dány a hned o den později je čeká derby proti Slovensku. „Hrajeme s papírově slabšími soupeři a musíme je porazit. Iks let se omílá teze, že už nepatříme ke světové špičce. Jestli v téhle situaci neporazíme Dánsko a Slovensko, tak už k ní opravdu asi nepatříme,“ zmínil Koreis. „Dánsko porazit musíme, čímž bychom byli na 11 bodech a to už by mohlo stačit,“ dodal Bárta. V pondělním studiu iSport.cz během utkání s Dánskem se můžete těšit na Martina Ručinského.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:01. Klok, 20:33. Hronek, 24:29. Šulák, 32:07. Chytil, 51:36. Lenc, 57:58. Šulák Hosté: 39:38. Myers Sestavy Domácí: Will (Kváča) – Hronek (A), D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Jan Kovář (C), D. Kubalík – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, M. Stránský – Flek, R. Hanzl (A), Smejkal – Blümel. Hosté: Whistle (49. Bowns) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones – Dowd (A), Connolly, Kirk – Hammond, Perlini, Lake – J. Phillips (C), Myers, Davies – Betteridge, Lachowicz, Ferrara – Long. Rozhodčí Frandsen (DEN), Nord (SWE) – Kroyer (DEN), Lundgren (SWE). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

