ONLINE: Česko - Slovensko. Do derby bez Hrubce, pět opor mimo sestavu!

Čeští hokejisté v úterý nastupují do posledního zápasu ve skupině A. Na mistrovství světa v Rize bojují v derby proti Slovensku. O postup do čtvrtfinále už nepůjde, jelikož Švédové v pondělí večer nezvládli zápas s Ruskem a postrčili oba týmy do vyřazovacích bojů. Hrát se bude o nasazení pro play off (Více čtěte ZDE >>>). Duel by neměla odchytat jednička Šimon Hrubec a hrát by nemělo až pět opor (Hronek, Vrána, Kubalík, Kovář a Sekáč). Utkání začíná v 15:15, na iSport.cz můžete sledovat ONLINE přenos a ŽIVĚ také studio (před zápasem, o přestávkách a po zápase) s Markem Sýkorou!