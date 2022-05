Lídr s úsměvem Ščotka. Investoval do kariéry, plán vyšel. A teď první MS

Dopředu hlásil, že Finsko je hlavně investicí do kariéry. „Neříkám, že tady žiju z ruky do huby, ale kvůli penězům jsem sem nešel. V Česku máte určitě možnost si sáhnout na větší peníze. Na druhou stranu vím, že jsem udělal krok, který mě stoprocentně někam posune. Hokejově i v životě,“ hlásil obránce Jan Ščotka, když kývl na odchod do Jyväskylä.

Investice se vyplácí. Před čtyřmi roky byl sedmým obráncem Pardubic. Od přestupu do Litvínova jako kdyby sedl do rakety. Zvyšuje rychlost a letí výš. Nejdřív klíčový bek v extralize, pak ho hned po příchodu do mladého finského týmu zvolili kapitánem. Na mistrovství světa má patřit taky k lídrům, jede na první akci a rovnou na dres dostal „áčko“ pro asistenta kapitána.

22 Tolik zápasů zatím Jan Ščotka odehrál za národní tým, vstřelil jeden gól.

„Zatím je to něco nepopsatelného. Užívám si všechno úplně šíleně a nečekal jsem, že tady v reprezentaci dostanu takovou roli. Vážím si jí, doufám, že všechno budu plnit dobře,“ komentuje svoji funkci. Klasika, pusa od ucha k uchu. Funny boy.

Ale není náhoda, když si v pětadvaceti letech říká o role šéfa. „Má vždycky dobrou náladu a šíří ji dál. Když ho vidíte, smějete se taky,“ popisuje atmosféru vedle něj další bek David Jiříček.

„Nevadí mi v kabině mluvit, ať je to s kluky, nebo s trenéry. Nebojím se říct svůj názor. Ale jestli je tohle to lídrovství? Možná, nevím,“ vykládá Ščotka v tamperské mixzóně. Stojí opřený o dvě hokejky na míru a lije z něj pot. „Snažím se dělat to samé, co vždycky, neměnit se, být stejný,“ dodává.

V jednom se změnil ale stoprocentně. Jeho kariéra neletí vzhůru proto, že by měl kliku. Sice má pořád pusu od ucha k uchu, ale bere hru víc vážně. „Nějak extra jsem se za tím dřív asi nehnal, jako mladší jsem nebyl vyloženě nasměrovaný k hokeji. Dělal jsem povyky kolem, když to tak řeknu. Ale už je to lepší. Snažím se jít pořád vzhůru, jak jen to jde,“ vypráví. Vzhůru začal stoupat v Litvínově, kam si ho vytáhl Jiří Šlégr. Ščotka vzal angažmá v roce 2018 jako restart. Přestal hledat posilovnu kompasem, i tam vzal za kliku, piloval navíc střelbu, obratnostní cvičení nebo ladil cvičení, jak vyvézt puk.

Ščotkovy štace 2009-14 Vsetín 2014-18 Pardubice (plus krátká hostování v Šumperku a Prostějově) 2018-21 Litvínov 2021- Jyväskylä

Ale stejně. Před rokem mu říct, že pojede na MS, kapitánem se stane Roman Červenka a sekundovat mu budou David Krejčí a Jan Ščotka? „No tak bych se tomu smál,“ rozchechtá se obránce. Jak jinak. Dřív měl hodně cílů a sám říkal, že pro ně nedělal zase tak moc. Teď jich nemá tolik, ale o každý stupínek se víc rve. Což se promítá i do jeho myšlení: „Jdeme tady krok za krokem, teď na nás čeká Británie. Tady je potřeba se dobře připravit na každého soupeře, ať je právě náš první soupeř, nebo Amerika.“

Obecně řeknete, že je to fráze. Jen tady dobře vystihuje Ščotkův přístup. Už se nedívá daleko, o to víc maká, aby tam doletěl.

Jan Ščotka v Jyväskylä:

51 zápasů

zápasů 1 gól

gól 7 asistencí

asistencí 55 trestných minut

