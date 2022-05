Vrána přežil, trénoval, koleno drží: Něco jsme s dokym vymysleli

Česko se rozhodlo mít na turnaji čtyři kompletní obrany, takže místa na soupisce zaplnilo osm beků. Teoreticky mělo mít 14 útočníků, jenže Dominik Simon odjel domů, tím pádem je na 13. Bude se řešit, kdo zůstane mimo sestavu po příjezdu Davida Kämpfa. Málem se problém vyřešil sám, protože na první pohled to vypadalo, že Jakub Vrána ve čtvrtek skončil. Oskars Batna mu trefil koleno, ale vazy nakonec tvrdý náraz ze strany vydržely.

„Bude v pořádku,“ stručně zahlásil asistent trenéra Martin Erat. Vrána druhou třetinu nedohrál, skočil na led a zařval bolestí. Překvapivě pak ale do třetí třetiny naskočil. „Dobrý. Dohrál jsem, ještě se na to podíváme,“ líčil po zápase. Jaké kouzlo dalo jeho nohu dohromady? „Něco jsme tam s dokym vymysleli, vrátil jsem se. Takže tak,“ nechtěl se v tom dál vrtat a odkázal na doktora.

V pátek Vrána normálně zamířil na dobrovolný trénink. Když deník Sport oslovil lékaře české výpravy, jak to vypadá s útočníkem, na chvíli se Antonín Chochola zarazil. „A může se k tomu něco říkat? Nesmí, že ne?“ otočil se na media manažera Ondřeje Kaláta. Ten zakroutil hlavou. „Tak bohužel, měl zranění v dolní polovině těla a dnes je na tréninku,“ ukončil rozpravu doktor.

Poprvé na turnaji tak budou mít čeští trenéři na soupisce nadbytek jmen v útoku. Jistoty najdete v podstatě dvě. David Kämpf bude hrát, nepřiletěl z Toronta, aby čekal, jestli se někde otevře místo. Do prvního útoku se sahat nebude, protože spojení Pastrňák-Krejčí-Červenka bodovalo i bavilo.

Vzhledem k tomu, že si proti Lotyšsku národní tým vystačil jenom se sedmi beky a David Jiříček odehrál podle oficiálních statistik pouze 42 sekund v 1. třetině, teoreticky může jít Česko do zápasu s Norskem se 13 útočníky a Jiříčkem na tribuně.

Stejně ale musí vyřešit, kdo ze sestavy vypadne. Nejvíc na hraně může být v tuto chvíli patrně Jiří Smejkal ze třetí formace Jiřího Černocha. Sestavu ale trenéři zveřejní tradičně až v den zápasu. Martin Erat pouze prohodil pár vět směrem k zápasu s Norskem: „Jsou tam rozdíly oproti Lotyšsku. Ti hráli v rozestavení 1-3-1, Norsko využívá 1-2-2. Jsou tam rozdíly, jak brání, ale to není hlavní faktor. My chceme hrát naši hru. Jsou to jablka a hrušky. Jsou to jiní hráči, jiná mentalita. Musíme se na ně připravit a hlavní je hrát naši hru.“

Do té zapadl i Vrána. Sice čeká na první trefu na turnaji, ale stejně jako zbytek týmu odehrál ve čtvrtek nejlepší zápas na turnaji. „V minulých zápasech nebylo vidět moc energie, teď to byla týmová výhra,“ poznamenal útočník. Je fit. V sestavě by neměl chybět.

Jak by mohla vypadat sestava proti Norsku:

Brankář:

Langhamer

Obranné dvojice:

Hronek-Kempný

Kundrátek-Ščotka

Šimek-Sklenička

Jordán

Složení útoků:

Pastrňák-Krejčí-Červenka

Blümel-Hertl-Zohorna

Vrána-Kämpf-Černoch

Stránský-Špaček-Flek

Smejkal

