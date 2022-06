Takhle vypadala Kariho past. Analytik ukazuje, o čem byl „Jalohokej“

Je tu Kari a jste v pasti

Komentář Jakuba Peslara

Omílaná past ve středním pásmu. Věc, o které se již hodně napsalo a dlouze debatovalo. Cíl byl jednoznačný a to zachytávat útoky soupeře ve středním pásmu, případně jej donutit k nahození kotouče, aby do pásma vstupoval bez puku na čepelích. Můžeme vést různé diskuze, nakolik byla past účelná a zda by jiný způsob bránění středního pásma byl lepší nebo horší. Je to ale určitě jedna z věcí, kterou Karimu nikdo neodpáře a kterou je nutné s jeho herním stylem zmínit jako první.

Blokuj, co ti tělo dovolí

Činnost, která pomohla v důležitých momentech. Blokování střel. Jde o akt osobní statečnosti a zodpovědnosti, ke které, věřím, že realizační tým nabádal. Hráči v důležitých duelech ukázali, že jim jde o tým. V zápase o bronz v 1. třetině zablokovali pouze jednu střelu. V následných dvou třetinách tým měl 13 zablokovaných střel a výsledek už známe. Může se to zdát zanedbatelné, ale jedna dobře zablokovaná střela dokáže zvýšit momentum a "nakopnout" hráče k lepším okamžikům na ledě. A co teprve zápas s Německem, kde reprezentace 25 zablokovala střel.

Ovladač na přepínání

Tohle je věc, která se objevila ve všech duelech. Bez výjimky. Po zisku kotouče v obranném pásmu jsme dokázali překvapit soupeře tím, že jsme jej dostávali pod tlak rychlými protiútoky. Většinou jste mohli vidět opačného křídelníka, který vytahoval hru a s sebou v podstatě odtáhl soupeřovu obranu. Vytvořil tak prostor pro zbylé hráče, kteří mohli kombinovat. Do útočení se většinou připojil i obránce, čímž jsme přečíslili soupeře, jako na snímku proti USA, kde jsme dokonce měli šanci zaútočit 4 proti 2. V některých zápasech jsme hru vytahovali i 2 hráči a pokoušeli se soupeře ohrozit brejkovými příležitostmi.

Bylo nás pět (pospolu)

„5 men together.“ Heslo, které hokej nároďáku obletělo už v přípravě. Neustále platilo i na MS. Kari a jeho tým evidentně vyžadovali okamžitý návrat do obrany a zaujmutí pozice v tvaru pro bránění. Jde o bránění v tzv. vrstvách, kdy nutíte soupeře hrát maximálně po obvodu pásma. Hodně se spoléhá na vyhrané osobní souboje a z toho okamžité přepínání do útoku pomocí krátkých výpomocných přihrávek. Případně již zmíněné blokování střel, díky kterému hra většinou končila v rozích, kde se snažil soupeře v soubojích přečíslit a následně puky sbírat, jak je vidět na snímku. Souboj v rohu 2 na 2, kde Filip Hronek čeká za soubojem, do které strany se odrazí puk, u kterého v ten moment může být první. Mimochodem, národní tým vyhrál v obranném pásmu na MS 463 soubojů a prohrál jich 283. Vzorec je tu jasný.

