POLEMIKA: Měl by Vrána jet na MS? Špičkové zboží, ale... Ať si jednou orazí

Jakub Vrána prožil v NHL složitou sezonu, po pobytu v asistenčním programu a výměně z Detroitu do St. Louis se ale v posledních týdnech dostal do dobré formy. Blues do play off nepostoupí, a tak by útočník mohl posílit reprezentaci na mistrovství světa. Měl by ho Kari Jalonen nominovat? Přečtěte si POLEMIKU redaktorů deníku Sport Pavla Bárty a Pavla Ryšavého. Celé TÉMA o situaci českého forvarda najdete ZDE>>>

Pavel Bárta: ANO, prvotřídní zboží místo second handu

Nejsme tak bohatí, abychom nakupovali laciné věci, že ano. Tím spíš, že žádná invaze hráčů ze zámoří se před mistrovstvím světa zjevně konat nebude a ti nejlepší pokračují v play off NHL. Kvůli „karanténě“ v asistenčním programu se Jakub Vrána pár měsíců nedostal na led, po návratu se hledal, cestu z hlubokého lesa našel až po výměně do St. Louis.

Vrána prožil velmi krátkou sezonu. Pokud bude mít chuť jet, mělo by se toho využít. Účast na mistrovství světa pomůže jemu i týmu. Zůstane v zápřahu, v soukolí týmu, bude se chtít předvést, něco dokázat. I pro něj tohle bude lepší, než kdyby brázdil led v Letňanech, zamykal se do sebe a ve zdánlivém klidu přemýšlel o nesmrtelnosti chrousta. Jere Karalahti létal v mnohem větším průšvihu kvůli drogám, a jak se Finům potom na šampionátech hodil. Jen musel projít dopingovou kontrolou.

Co prodělal Vrána, ani nevíme. Ale všude ho budou okukovat, klást nepříjemné otázky, možná mu i cosi předhazovat. Tomu by se nevyhnul ani v krytu. Po jednom z povedených utkání za Blues to vyřešili rozhovorem, kdy promluvil i na tohle téma.

Šampionát se koná v Rize, a nikoli v Praze, i když tlaky budou i tam. Ale vyřešit se dají podobně, jako to udělali v NHL. A proč hledat na hromadě v second handu, když se nabízí prvotřídní zboží. Před šampionátem by měl být čas Vránu vyzkoušet. Pokud by neseděl, může se vrátit. Ale takoví hráči se předem neodmítají.

Pavel Ryšavý: NE, ať přiletí příště jako hvězda

Český hokej pořád není v komfortní situaci, aby si mohl dovolit odmítat hráče z NHL. Pokud mají zájem hrát na mistrovství světa? Hurá, píšeme je! Ale jedna výjimka by se pro tenhle ročník měla udělat. Jakub Vrána jezdí na šampionát vždycky, ať má smlouvu, nebo ne. Ať má rameno ve stavu, že potřebuje zásah chirurga, nebo je v pořádku. Jenže teď by bylo lepší ho nebrat.

Důvod? On sám, jeho budoucnost. Asi si vzpomenete, jak se na všech starších turnajích prezentoval. Přijel jako střelec, ale ne a ne se dostat do role hráče, který trhá sítě. Pak se tradičně rozjede téma: vedle koho se Vrána usadí, kdy a kde se chytne? Udrží se vůbec v sestavě?

V sezoně si navíc prošel problémem, že musel za mořem absolvovat odvykací program. Nepřejete si nic jiného, než aby byl v pořádku. Ale současně si taky říkáte, jestli by mu jednou neprospělo léto, že si pár týdnů orazí a pak začne dřít jak kůň. Stranou zájmu, věnoval by se jen sám sobě. Aby? Aby dokázal naplno a bez démonů prodat svůj talent v NHL, aby byl lepší, než je teď.

Na mistrovství světa by navíc čelil tlaku a dotazům, co s ním přesně bylo. Znovu by se rozjel kolotoč, na čem byl závislý a jak se vše projevilo. Být trenérem, promluvím s ním, proč ho teď na turnaj nechci. Kvůli němu samotnému, ať má kloudný prostor nakopnout kariéru. Jeden šampionát vynechá, aby na dalších pět přiletěl. Ne jako hráč, který se snad zvedne, ale jako hvězda, která zase šlápla do práce.