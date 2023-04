Sklenička a Klok v reprezentaci chybí z osobních důvodů. Je za tím KHL?

PŘÍMO Z NĚMECKA | Hraješ KHL? V hokejové reprezentaci nebudeš. Při zahájení přípravy na mistrovství světa chyběli v sestavě českého týmu obránci David Sklenička a Lukáš Klok. První z nich byl nejlepším bekem švédského Brynäs a naposledy startoval na listopadovém turnaji Karjala. Druhý přijel v únoru na Švédské hry jako hráč švýcarského Lugana, kam doputoval po návratu z Arizony přes Rögle. „Má osobní důvody,“ zmínil se trenér Kari Jalonen k prvnímu z nich ještě na srazu v Plzni. Podle informací iSport.cz míří oba hráči do ruské soutěže. Smlouvy však budou oficiálně platné až od 1. května, do té doby se nikdo nemůže detailněji vyjádřit.

Český hokejový svaz loni v srpnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajině rozhodl, že hokejisté, kteří po jejím zahájení podepsali nebo podepíšou smlouvu s některým klubem Kontinentální ligy, nebudou zváni do národního celku. Český hokej zvolil podobný přístup jako Finové a Švédové. Ti to oznámili jako první.

Aktuálně v KHL působí útočníci Dmitrij Jaškin, Rudolf Červený a obránce Libor Šulák. Ten však uzavřel kontrakt ještě před válkou, stejně jako Michal Jordán, který se v průběhu sezony z rodinných důvodů vrátil ze sibiřského Chabarovsku. Sezonu dokončil ve švýcarském Rapperswilu a v přípravě proti Německu nosil na českém dresu kapitánské céčko.

Sklenička hrál na loňské olympiádě v Pekingu a čtyřech mistrovstvích světa. Byl v Jalonenově výběru, který loni vybojoval bronzové medaile na šampionátu v Tampere. V minulosti působil na farmě Montrealu, v KHL nastupoval dvě sezony za Jokerit Helsinky. Odtud po ruském vpádu na Ukrajinu odešel do finské ligy a posléze zakotvil ve Švédsku. Nyní by měl podle informací iSport.cz zamířit do Astany.

„Sestavu si řeší trenéři, já se starám o technické věci. Se Sklendou jsem mluvil, řekl mi taky, že má osobní důvody. Nic víc k tomu nemůžu dodat. Jde o osobní záležitosti hráčů, nevím, kde podepsal nebo ne. To si řeší sám,“ sdělil iSportu Milan Hnilička, který je manažerem reprezentačního týmu a řeší tedy spíš záležitosti kolem chodu týmu.

Posledním velkým turnajem Lukáše Kloka byly zimní hry v Číně. Hrál rovněž na „covidovém“ mistrovství světa 2021 v Rize poté, co získal finský titul s Lukko Rauma. V KHL nastupoval nejprve za Slovan Bratislava a v minulé sezoně za Nižněkamsk, kam by se měl údajně vrátit.

Rusko prohlásilo Českou republiku za nepřátelský stát. Do Putinovy říše se hrne málokdo, Sklenička a Klok by byli jedněmi z mála, kteří se rozhodli tam jít. Chtějí hrát hokej, ale zároveň vstupují dobrovolně na opačnou stranu barikády se vším, co to obnáší. Možná si to nepřipouštějí nebo ani neuvědomují. Agenti hráčům takové kroky nezakazují, většina je však nedoporučuje. Záleží nakonec na hokejistech samotných. Některé však neodradí ani skrytá nebezpečí a důsledky, jež mohou plynout z toho, když do KHL půjdou. Včetně zavřených dveří do reprezentace.

„Zajímavé ještě bude, až budou chtít ruské kluby uplatnit smlouvy, které už mají s jinými hráči a dosud nebyly rozvázány,“ připomněl jeden zdroj iSportu. Pardubičtí útočníci Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka a brankář Roman Will spolu váleli v Čeljabinsku. Celek KHL je na tuto sezonu pustil, ale v budoucnu by si mohl nárokovat jejich návrat.

Zatím to vypadá, že všichni budou na východě Čech pokračovat i v následujícím ročníku. Nasvědčuje tomu třeba fakt, že Dynamo uvolnilo gólmana Dominika Frodla, takže dál počítá s Willem, který byl připravený si zbytek dohody „odpracovat“, pokud to bude nutné. Ale tenhle problém se může týkat jiných. V případě, že by ke shodě nedošlo, může ruský tým vyžadovat finanční náhrady, případně hráče zablokovat.

Kloka se Skleničkou se tohle netýká. Ruská média o jejich příchodu zatím nespekulují, ale pokud by se tak stalo, narukují do KHL na základě nově podepsaných smluv. V reprezentaci je tudíž neuvidíme, což zejména před mistrovstvím světa znamená pro český tým dvě výrazné ztráty. Nabídky přitom měli i další hráči. Rozhodli se jinak a do Ruska nepůjdou. Taky proto v týmu Kariho Jalonena jsou.