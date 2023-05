Jandač o pozici kouče: Sám jsem si nabil hubu, nechte Jalonena pracovat

„Nestalo se, že bychom hráli totální defenzivu. Po první třetině tempo opadlo, ale bylo důležité, že jsme už neinkasovali a máme první důležitý zápas za tři body. Je jedno, kdo proti nám nastoupí, prostě je to první zápas na mistrovství světa. Vždycky se najdou chyby a výkon určitě mohl být i lepší, ale z trenérského pohledu jsou důležité tři body,“ shrnul hned po zápase první vystoupení hokejového nároďáku na MS bývalý šéf české střídačky Josef Jandač.

Všech pět branek padlo v první třetině. Slováci dvakrát vedli, Češi dokázali vždy rychle zareagovat a tříbodový obrat zařídil 72 sekund před koncem první části hry dvougólový Lukáš Sedlák při pětiminutové přesilovce za faul kolenem Mislava Rosandiče. Skvělou pozici mu připravil Dominik Kubalík, kterého bývalý reprezentační trenér spolu s expertem Sportu Ondřejem Kuchařem vyhlásil hráčem zápasu.

O dokonalý výkon ale rozhodně nešlo a český trenérský štáb má do neděle o čem přemýšlet: „Docela dost puků prošlo na bránu a do předbrankového prostoru, takže možná chyběla lepší práce holí a blokování střel. Na tom bych zapracoval,“ zapřemýšlel Jandač.

SESTŘIH: Slovensko - Česko 2:3. Úspěšný vstup do MS, skvělý Sedlák dal dva góly Video se připravuje ...

Ondřeje Kuchaře zase zklamal výkon Šimona Hrubce. Hlavně jeho počínání při druhém slovenském gólu bylo, mírně řečeno, kuriózní. „Bizarní a málo vídané. Nic podobného jsme snad neviděli. Podle mě spíš shoda náhod, ale Šimon Hrubec dostává takové góly v nároďáku poněkud často. Tam mu není přáno,“ našel Ondřej Kuchař silnější výrazy a vyslovil zajímavou předpověď: „Myslím, že Šimon Hrubec na turnaji tímhle zápasem dochytal. Bude mít těžké dostat se zpátky do branky, zvlášť na Švýcarsko nebo Kanadu v závěru skupiny.“ Zvlášť když jsou v týmu připraveni i Marek Langhamer a především Karel Vejmelka.

Už po prvním zápase došlo i na téma pozice trenéra. Podle informací Sportu není svazový šéf Alois Hadamczik příliš nakloněný pokračování působení Kariho Jalonena. Ten přitom má ještě smlouvu na jeden rok, až do domácího šampionátu.

„Trenér má vždycky hlavu na špalku podle toho, jak se povede čtvrtfinále. Musí se rozumně zhodnotit, na co tým měl. Smlouvu má ještě na rok, tak bych to vůbec neřešil. Tím spíš, když je MS v Praze. Sám bych radši viděl na střídačce Čecha, ale zvolila se tahle varianta, možná to bylo v danou chvíli nejlepší. Co vím, tak se do toho moc trenérům ani nechtělo. Kari Jalonen nebyl zatížený prostředím, je to férový chlap,“ řekl k debatě Jandač, který Jalonenovu pozici zná.

Jednou z výhod finského kouče je prý i jazyková bariéra, která není na překážku, naopak ji umí využít. „Neumí česky, takže má malou výhodu, že se k němu spousta věcí nedostane. A ani pro novináře to není rodný jazyk. Musí mít silnější lokty a umět s médii. To je jedna ze situací, kterou jsem nezvládl, sám jsem si nabil hubu. Moje komunikace byla méně vstřícná a méně diplomatická. Vy se ani nemůžete ani radovat s mužstvem, musíte projít mixzónou a pak nahoru k Zárubovi. Pak dojdete do kabiny a skoro všichni jsou pryč,“ usmál se Josef Jandač.