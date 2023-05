Je to v p**eli, myslel jsem. Černocha spasila ortéza, v pořádku úplně není

PŘÍMO Z RIGY | Vypadalo to ošklivě. Slovenský bek Rosandič za faul kolenem dostal na konci první třetiny trest do konce utkání. Jiří Černoch v tu chvíli myslel, že pro něj skončil celý turnaj. Na vážné zranění to nakonec nevypadalo, do hry se po přestávce zase vrátil. Ale zcela v pořádku karlovarský útočník není.

Co vaše pravé koleno? Drží?

„Zápas jsem dohrál, ale koleno není úplně v pořádku. Bolí to. Uvidíme, co dál.“

Jak ke střetu došlo?

„Viděl jsem, že se puk odrazil dopředu a chtěl jsem jet po něm. Na poslední chvíli jsem si všiml nohy (Rosandiče), bohužel už jsem se nestihl z pravé nohy odrazit, abych na ní nestál.

Co vás napadlo v první chvíli po zákroku?

„Že je to v p**eli. Člověk se lekne, a pokud už předtím měl nějaké zdravotní problémy, má strach. Ze začátku jsem měl špatný pocit. Ale jsem rád, že jsem dohrál. Doufám, že to bude v pořádku."

Vražda, nebo čistý hit? Koch ostře sestřelil Chlapíka, podívejte se Video se připravuje ...

Kdy jste si začal říkat, že byste se přece jen mohl vrátit?

„Než to vyšetří doktor, je lepší na nohu nestoupat. Raději jsem počkal, co mi řekne. V kabině jsme to pak začali pomalu zkoušet a zjistil jsem, že stát se na tom dá. V kabině mi udělali testy na vazy a vypadalo to dobře. Nohu jsem zatížil a zjistili jsme, že tak nějak fungovat může. Naštěstí už mám na koleni ortézu a ta mě možná zachránila.“

Jak dlouho ji nosíte?

„Pět let. Měl jsem ji mít jen chvíli, člověk se ale pak nerad zbavuje věcí, které má.“

Co jste říkal už na zákrok Kocha na Chlapíka, který rozhodčí vůbec nepotrestali?

„Jednoznačný faul, úplná šílenost. V mém případě nevím. Nemyslím si, že to od Rosandiče bylo chtěné. Taky jsem udělal pohyb do něj. Myslím, že kdyby mě netrefil, ujeli jsme z toho. Ani jsem ten zákrok pořádně neviděl, jen na malé obrazovce, co máme v kabině. Nemyslím si, že to bylo chtěné. Na rozdíl od Chlápy, kde se vylučovat mělo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:52. Chromiak, 10:57. Rosandić Hosté: 06:38. Červenka, 13:48. Sedlák, 18:48. Sedlák Sestavy Domácí: Škorvánek (Hlavaj) – Kňažko, P. Koch, Grman, Ivan, Jánošík, Rosandić, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lantoši, Čacho. Hosté: Hrubec (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Kubalík, Chytil – Smejkal, Chlapík, Špaček – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Beránek, Flek, Černoch. Rozhodčí Fernandez, Schrader – Briganti, Kroyer Stadion Arena Riga Návštěva 7800 diváků