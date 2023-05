Kouč Kanady o Voráčkovi či Vejmelkovi: Karel je naše rock star

Má za sebou víc turnajů než sezon v NHL. ANDRE TOURIGNY už se podíval do Rigy i před dvěma lety, kdy byl na covidovém šampionátu asistentem u kanadského celku. Teď mu šéfuje jako hlavní kouč. Za dva roky v Arizoně mu prošel zástup Evropanů, včetně Karla Vejmelky. „Vím. Byl jsem u toho!“ zasmál se bodře při vzpomínce na zápasy, v nichž český brankář podržel tým čtyřiceti i více zákroky. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz se zmínil i o Jakubu Voráčkovi, jehož do Coyotes vyměnili.

Kanadský tým se dává během šampionátu dohromady za pochodu. Jste po třech zápasech spokojený s vývojem a herním projevem?

„Pořád si zvykáme a zdokonalujeme se. Jak si na větším ledě najít správné místo, být na správné pozici. Je to dlouhá cesta, ale každým dalším dnem chceme být lepší. Na přesilovkách, v oslabení, při napadání. Mistrovství světa je krátkodobý turnaj, ve skupině však máme sedm utkání, pořád zbývá dost zápasů. Forma zároveň kolísá nahoru i dolů. Ale věřím, že budeme silní.“

Milan Lucic byl nadšený, že si na šampionátu zahraje, po svém prvním gólu proti Lotyšsku líčil, jak si ho bude navždy pamatovat. Jak jsou pro mladý celek Kanady důležití veteráni jeho ražení?

„Dal gól v přesilovce, ukázal svou sílu. Viseli na něm dva hráči, přesto skóroval. Důležité je už to, jak vystupuje v kabině i na ledě. Když se podíváte na náš tým, vedle mladých máme skupinu lídrů. Dobré jádro hráčů, kteří ostatní dokážou vést, jsou schopni zastávat různé role a přitom držet stanovenou strukturu hry. V překladu to znamená, že každý táhne mužstvo po svém, ale zároveň jsou příkladní v tom, co chceme hrát.“

Kromě Lucice do této skupiny patří Tyler Toffoli. Kdo další?

„Z ligy dobře znám obránce MacKenzieho Weegara. S Arizonou jsme hráli často proti Calgary. Zabiják, výborný hráč na oslabení. Přitom šikovný, dobrý bruslař, umí si vyboxovat prostor před brankou. Určitě jsem raději, že hraje teď s námi než proti nám.“ (usměje se)

Několik hráčů z jiných zemí znáte přímo z klubu. Začněme u Slováků, Miloš Kelemen. Loni objev českého play off, pronikl do NHL. Jak vidíte jeho budoucnost?

„Výborný hokejista, moc se mi líbí. Je těžké proti němu hrát. Jakmile ho povolali z farmy, odváděl dobrou práci. Vyrovnaný, nemá výkyvy, víte, co od něj čekat a on to splní. Nevypustí jedno střídání. Uvidíme, co se stane začátkem června (otevření trhu s volnými agenty), co bude s našimi mladými hráči. Tohle už není úplně moje starost, nýbrž generálního manažera. Ale co můžu říct, že proti Milošovi se soupeřům vždycky těžko hraje.“

Co je pravdy na řečech, že Arizona má zájem o obránce Patrika Kocha?

„Na to taky nemůžu odpovědět, nejsem ve vedení klubu. Ale dobrý hráč, tvrdý obránce. Na tomhle turnaji se už předvedl slušně. Sledoval jsem ho, má potenciál.“

Kouč slovenského týmu Craig Ramsay řekl, že má na to hrát NHL. Myslíte, že by zapadl dobře?

„Souhlasím. Jen nikdy nevíte, kam se vyvine, jak to zvládne. Perspektivu však má.“

Podobným způsobem se zkoušel prosadit český bek Ronald Knot. Víte, že se vrací domů do extraligy?

„Viděl jsem ho hrát trochu během sezony. V kempu se jevil slibně, měl dobrý vliv na výkony týmu. Byl jsem šťastný, že jsme ho měli na své straně. Ale stejný případ, o jakém jsem mluvil. Nikdy nevíte, co přinese budoucnost.“

Brankář Karel Vejmelka se vypracoval na jedničku Coyotes. Jste s ním spokojen?

„Líbí se mi. Když jsem ho při prvním zápase Čechů na šampionátu zahlédl v obleku a kravatě, řekl jsem si, že nevím, proč to tak je, ale že i pro nás by to tak možná bylo lepší. V Arizoně je naší rock star. Tvrdý jako kámen. Dobře čte hru, je velký, chytá vyrovnaně.“

Taky byl hodně vytížený. V zápase na něj kolikrát šlo čtyřicet, padesát střel, viďte?

„Ach, ano, vím. Byl jsem u toho! (směje se) Musí být připravený na všechno. Tohle je trochu jiné. Krátkodobý turnaj, ale jako vždycky, tým má někdy dobrý zápas, jindy špatný. Ale jako brankář ho musíte držet, stojí to na vás. Často hodně záleží, kdo dá první gól. Může to výrazně ovlivnit průběh zápasu. Jako tady. Spousta týmů brání střední pásmo, blokuje střely. Jakmile dostane první gól, musí otevřít hru. Nám se to stávalo často, ale v brankáři jako ‚Vegg‘ jsme vzadu měli jistotu.“

Do Arizony byl vyměněn Jakub Voráček. Myslíte, že ještě nastoupí?

„Zatím to nevypadá. Koučoval jsem proti Jakeovi v juniorech i v NHL. Jako soupeře ho znám dobře. Spousta rychlosti, cit pro hru, přehled. Taky vynikající hráč na přesilovku. Jenže teď je zraněný. Uvidíme, co bude dál.“

Víte, že začal komentovat pro televizi?

„Vážně? Panejo! Věřím, že je výřečný. Určitě zvládá dobře i tohle.“