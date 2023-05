Siegenthaler o spoluhráči Palátovi: Proč chybí na MS? Už je o něco starší

PŘÍMO Z RIGY | Oproti jiným zemím poskytla NHL Švýcarům pro mistrovství světa hodně slušnou nálož hvězd. Obránce Jonas Siegenthaler přiletěl s útočníkem Nicem Hischierem po vyřazení New Jersey v play off. Pokud jde o šampionáty, v Rize završuje 26letý rodák z Curychu svůj třetí hattrick. Hrál třikrát na osmnáctkách i dvacítkách, teď je potřetí na turnaji dospělých. Pro iSport.cz vyprávěl o zlatých ambicích mužstva a líčil, proč český tým neposílil spoluhráč z Devils Ondřej Palát.

Na rozdíl od jiných hráčů NHL švýcarští hokejisté až na pár výjimek pozvánky neodmítali. Proč jste souhlasil vy?

„Bral jsem to jako výbornou příležitost zahrát si znovu s kluky, s nimiž jsem dřív hrával a kolikrát i vyrůstal. Máme dobrou partu a je skvělé, že spolu můžeme trávit spoustu času. Pro mladší generace jsme něco jako ambasadoři. Chceme jim poskytnout pozitivní zkušenost a ukázat, jak cool je hrát na mistrovství světa nebo hrát hokej obecně. Ve Švýcarsku se stal velkým sportem a má potenciál dál růst. Pokud se nám podaří oslovit naše mladší generace, může být obrovský a taky úspěšný. Taky bych si chtěl jednou zahrát mistrovství světa doma. Mohlo by to vyjít v roce 2026. Uvidíme.“

Porazili jste Kanadu. Co to pro vás znamená? Motivuje vás v zápasech proti takovým soupeřům právě to, že chcete ukázat, že i Švýcaři jsou velký hokejový národ?

„Špička už nejsou jen oni. Švédové, Finové nebo Češi. Švýcarsko do ní patří, v posledních letech švýcarský hokej rostě, máme čím dál víc hráčů za mořem. Snaží se dostat do NHL, uspět v CHL. Nová generace je hladová po tom, aby se prosadila v zámoří. Taky je to sport, nechcete prohrávat, ale vždycky jdete za vítězstvím. To je náš cíl. A nezáleží, proti komu nastoupíme. Dokážeme porazit kohokoli. Je to vyrovnané, Předvádíme solidní hokej.“

Proti Kanadě jste hrál na turnaji po příletu teprve podruhé. Jak jste si to užil?

„Bylo to lepší. V prvním utkání jsem si zvykal na větší kluziště, taky na jiný systém, který tady hrajeme. Pak už to bylo opravdu dobré, hráli jsme jako tým, i výsledek se dostavil.“

Co jste říkal faulu Joe Velena na vašeho kapitána Nina Niederreitera?

„Neviděl jsem to, zrovna jsem šel střídat, ale díval jsem se zpětně. Ale on není kluk, který by vyhledával problémy. Musel mít důvod, proč se tak zachoval, ale to ví on. My se soustředíme na sebe.“

Takové věci ohrožují zdraví. Jsou možná dokonce životu nebezpečné?

„Nejsem jejich fanouškem. Ale on se rozhodl to udělat a musí za to nést následky. Musíte hrát fér. Ano chcete hrát tvrdě, ale nesmíte si počínat záludně. Tohle do hokeje nepatří.“

Jsou hlasy, že Švýcarsko silnější mužstvo ještě nemělo. Co na ně říkáte?

„Jsme silní, ale ještě jsme ničeho nedosáhli. Jsme však na dobré cestě, máme správný směr. Chceme jít postupně a na konci uvidíme, co z toho bude, jak se všechno vyvine. Věříme jeden ve druhého a máme opravdu dobrý tým. Ten nejlepší vyhraje turnaj. Ale ještě máme před sebou spoustu hokeje. Uvidíme, zda se dočkáme taky velké odměny.“

Jde tenhle tým za prvním zlatem pro Švýcarsko?

„Zlato je vždycky náš cíl. Každý tým chce vyhrát zlato. Ale bereme to tak, že se soustředíme vždycky na každý další zápas. A pokud získáme zlato, budeme super šťastní. K tomu však vede ještě dlouhá a obtížná cesta, což si moc dobře uvědomujeme.“

V českém týmu chybí Ondřej Palát , byl natolik zničený, že musel odmítnout. Je to pro vás dobře?

„On nepřijel?

Ne.

„Asi protože je o něco starší (směje se) Ale ne, on je skvělý hráč a českému týmu by určitě hodně pomohl. Ale respektuju jeho rozhodnutí. V předchozích letech postoupil třikrát do finále Stanley Cupu, prožil dlouhé sezony. Na začátku té poslední měl zranění, šel na operaci. Potřebuje se dát dohromady, aby doléčil tělo, byl zdravý a připravený na příští ročník.“

