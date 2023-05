Slovenské obavy o olympiádu. Proč by neměli zahazovat švýcarské vlajky?

Slováci fandili Švýcarsku už v posledním utkání základní skupiny. Pokud by Lotyšsko porazili za tři body, zahráli by si Slováci čtvrtfinále. Nestalo se, Lotyši vyhráli 4:3 v prodloužení. Bojovali obětavě a pomohlo jim i to, že Nico Hischier z New Jersey, Nino Niederreiter z Winnipegu, Denis Malgin z Colorada, oba první brankáři Robert Mayer a Leonardo Genoni i nejproduktivnější bek Dean Kukan dostali volno.

„Byly to nervy,“ neskrýval asistent trenéra Peter Frühauf v rozhovoru pro slovenské novináře. „V první třetině jsme trochu na Švýcary remcali, že do toho možná nedávají všechno a málo střílejí. Ale nemůžeme jim vyčítat absolutně nic, je to jejich taktika, měli nahráno a tak to pojali takhle. Určitě chtěli dopřát oddych i svým nejlepším hráčům. My jsme si to měli uhrát sami. Že to dopadlo takto, je smutné. Ale je to sport a jdeme dál.“

Je jisté, že právě Švýcaři přeskočí Slovensko v mezinárodním žebříčku. Pokud by se přes ně posunulo i Německo, museli by Slováci do olympijské kvalifikace. Přestože na posledních hrách v Pekingu obsadili senzační třetí místo.

Němci by se v žebříčku posunuli v případě postupu ze čtvrtfinále. A v něm narazí právě na Švýcarsko. Proto reakce o předčasném zahazování švýcarských vlajek. Otázkou je, jak dopadne situace kolem Ruska. V mezinárodním žebříčku Rusové stále figurují, přestože poslední dva šampionáty kvůli rozpoutání válečné agrese na Ukrajině hrát nesměli. Pokud by nemohli ani na olympiádu 2026, stačila by Slovensku k přímému postupu i devátá příčka.

SESTŘIH: Švýcarsko – Lotyšsko 3:4p. Lotyši zaskočili favorita a slaví postup Video se připravuje ...

Konec v základní části je v každém případě zklamání. Do elitní osmičky se Slovensko naposledy nedostalo před čtyřmi lety na domácím šampionátu v Bratislavě a Košicích. „Obrovské zklamání,“ přitakal Peter Frühauf. „V každém zápase jsme sahali na body, to bylo pozitivní. Ani jeden zápas nebyl vysloveně propadák. Jasně, nezvládli jsme zápas s Kazachstánem (3:4sn), ale oni v základní skupině vyhráli tři zápasy, to nebyla náhoda. I tak víme, že to bylo o nás. Že jsme měli zápas zvládnout.“

Plusové podle trenéra bylo počínání nováčků. „Ukázali se v dobrém světle, máme na čem stavět. A našli jsme fantastické brankáře! Nemůžeme se na všechno dívat jen negativně, i když zklamání je obrovské.“

Faktem je, že brankáři Stanislav Škorvánek (27) z Michalovců i Samuel Hlavaj (21) ze Slovanu si vedli skvěle. Škorvánek měl ze čtyř zápasů tři výhry, průměr inkasovaných gólů 1,26 a úspěšnost zákroků 95,4 %. Hlavaj ze tří zápasů průměr 2,22 a úspěšnost 93,2 %. Velmi slušně zahrála i obrana, zejména Patrik Koch a Mário Grman byli vynikající.

Co Slováky trápilo – byla střelba, proměňování šancí a přesilovky. „Měli jsme málo střel z nebezpečných pozic, to jsme řešili takřka celý turnaj,“ přitakal Frühauf. „Byla to naše slabina a musíme na tom zapracovat. Abychom místo přihrávky častěji stříleli. Musíme hrát jednoduše a účelně.“

V tomto citelně chyběl zraněný zabiják Juraj Slafkovský, případně Marko Daňo, který měl v Třinci životní střeleckou sezonu. Stejně tak chyběl i zkušený útočník Tomáš Tatar, který se po vyřazení ze Stanley Cupu omluvil. Jednak byl z dlouhé sezony potlučený a také řeší novou smlouvu v NHL.

Od koho se na šampionátu čekalo víc? Bodově se trápil Libor Hudáček (7 zápasů/0+1). Po těžké sezoně se výrazněji neprosadil Oliver Okuliar (6/0+1), bez bodů skončili Alex Tamáši nebo Mário Lunter. Talentovaný útočník Martin Chromiak v závěru turnaje putoval na tribunu (5/1+0). Extrémně šikovný obránce Šimon Nemec, který byl v 19 letech na třetím mistrovství (!), chtěl místy až moc (5/0) a dělal defenzivní chyby.

„Na podrobnou analýzu je brzy,“ reagoval Frühauf. „Nepostoupili jsme, je to kolektivní zklamání. Nemůžeme vybrat jednoho hráče, který by nás vysloveně zklamal. Zklamali jsme jako tým.“