Proč Havlát nevolal Laukovi a dalším: Koho jsme chtěli, s tím jsem mluvil

Měl jinou roli než Petr Nedvěd před rokem. Martin Havlát teď v roli generálního manažera plnil spíš klasický servis, kdy je v kontaktu s hráči NHL. Nestál nad hlavním trenérem jako jeho předchůdce. Spíš pracoval v jeho týmu. „Analýza je jednoduchá. Neúspěch, moc pozitivních věcí se tady brát nedá,“ komentoval výsledek mistrovství světa. Celkem razantně se ohradil proti tomu, že by měl být v kontaktu se všemi hráči za mořem. Vyjádřil se i k názoru Petra Dědka.

Podílel jste se na skládání týmu pro MS. Kde vidíte příčinu neúspěchu?

„Skládali jsme ho dohromady všichni. Takže za neúspěchem taky všichni stojíme a příčin je víc. Ty si nechám pro sebe.“

Pro sebe?

„V některých věcech jsme zaostávali. Když se vám pak zraní dva důležití centři Sedlák s Chytilem? Ostatní dostanou šanci je nahradit, ale ne všem se to povedlo. Sedlák s Chytilem pro naši hru byli nenahraditelní.“

Překvapilo, že útočník Bostonu Jakub Lauko říkal, že jste s ním celý rok nemluvil, to samé ani s Tomášem Noskem. Proč?

„Moje práce je oslovovat hráče, o které máme zájem. Moje práce není obvolávat třicet, čtyřicet, padesát kluků, kteří bydlí v Americe. Jinak jsem s kluky, o které máme zájem, mluvil během celého roku, chodil jsem za nimi i na zápasy.“

Pravidelně ale v NHL nehraje ani dvacet hráčů. Není chyba neoslovit jako manažer přes sezonu všechny?

„Já s těmi lidmi v kontaktu nebyl?“

To se ptám já vás. Jakub Lauko říká, že ne.

„Něco jsem teď o tom řekl. Moje práce není volat všem šedesáti lidem, co v Americe bydlí. Je jedno, kde hrají, ale kontaktujeme toho, o koho máme zájem.“

Tím pádem jste celou sezonu viděli, Lauko s Noskem jsou pro vás úplně mimo seznam a národní tým takové hráče vůbec nepotřebuje?

„Jak jsem to řekl, tak to je. Všichni hráči, kteří mohli, dovolilo jim to zdraví a my je chtěli, přijeli. Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom tady měli víc kluků z NHL, před rokem přijeli. Ale situace je v tomhle specifická, že každý rok se může měnit.“

Takže jste si s Karim Jalonenem udělali seznam, koho oslovíte a koho ne?

„Přesně tak to bylo.“

Když si promítnete hráče, kteří se na seznam nevešli. Nedal se tým složit třeba lépe?

„Oslovili jsme hodně hráčů, kteří přijet ale nemohli. Tak jsme museli pracovat s tím, koho jsme tu měli. Bohužel jsme museli řešit dvě klíčová zranění. Nebylo to jednoduché.“

Amerika vás porazila s devíti hráči z univerzitní NCAA na soupisce. Česko tam má své hráče taky, ale nikdy je na MS nepozvalo. Ani tam nikdo vhodný není?

„Nemáme už tak široký okruh hráčů v NHL jako dřív, výběr je menší než v minulých desítkách let. Můžu vás ubezpečit, že jsme s trenéry probírali hodně jmen a všechny, co jsme chtěli, jsme oslovili. Někdo přijet mohl, někdo ne.“

Anketa Má zůstat Kari Jalonen trenérem české reprezentace? ANO NE

Poněkud zvláštně vypadalo, že po jednom přípravném zápase s Rakouskem vypadl z nominace bek Stanislav Svozil. Nechyběla ve výsledku jeho kreativita v obraně?

„Takhle se rozhodli trenéři. Jsem rád, že aspoň na jeden zápas se tady Standa ukázal.“

Alois Hadamczik napsal na svůj Twitter, že týmu scházela kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Bavili jste se o tom s ostatními členy realizačního týmu?

„Nevím, co pak Hadamczik řekl, takže jsem o tom s nikým nemluvil.“

Řekl, že týmu scházela kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Vidíte to stejně?

„Bojovnost tam určitě byla, všichni kluci na ledě nechali, co měli. Kreativita a bruslení? S tím souhlasím.“

Taky říká, že je potřeba změnit styl hokeje pro příští rok. Je to reálné?

„Tohle není otázka na mě, musel byste se bavit s trenéry.“

Na to nemáte žádný názor?

„Mám. Teď jsem vám ho řekl. Ale nezlobte se, neviděl jsem, co pan Hadamczik tweetoval, nemohu to komentovat.

Do rozhovoru vstupuje tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát: „Pan Hadamczik tento vzkaz napsal během našeho letu do Česka. Pro nás je dost těžké na tyhle věci reagovat.“

Odpusťte, ale ještě jeden výrok. Majitel Pardubic Petr Dědek hned po zápase dost hlasitě do světa vykřičel, že je třeba vyměnit trenéra. To se k vám doneslo?

„Ano, tohle jsem viděl. Každý má právo říct svůj názor, takže i laik jako pan Dědek má právo říct, co si myslí.“

David Pastrňák Dědkovi odpověděl, že Jalonen je dobrý trenér. Překvapil vás?

„Z toho, jak Pasta reagoval, je jasně vidět, jak se ke Karimu staví. Sympatie tam od kluků směrem k trenérovi je, pochvalovali si ho za minulý rok.“

Je důležité, že se Pastrňák ozval takhle sám?

„Určitě.“

Petr Dědek pak pokračoval v rozhovoru pro sport.cz, že všichni máte rezignovat, jinak hráči z NHL nepřijedou. Z toho, co říkáte, to tak úplně nevypadá, ne?

„Jak říkám, pan Dědek si může říkat, co chce.“

Rekordman Kubalík i Červenka. Podívejte se na všech 22 branek nároďáku na MS Video se připravuje ...