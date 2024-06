Gudasovi v Zimáku: Přál jsem si, že mě nebude nutit, abych mu říkal mistře...

Hokejoví velikáni, otec se synem. Jeden patřil k výrazným tvářím mistrů světa a celého pražského šampionátu. Radko Gudas byl neprostupnou zdí v české obraně a soupeřům dával najevo, že tudy cesta rozhodně nevede. Chvíle, kdy chytil pod krkem Bradyho Tkachuka, patří vedle Pastrňákova zlatého gólu k symbolům vítězné české jízdy. Stejná krevní skupina byl jako bek i Leo Gudas. Zlato s reprezentací nikdy nezískal, ale z velkých turnajů má pět bronzových medailí. „Na váhu by to bylo asi víc, ale vyhrát mistra světa je prostě nádhera,“ vyprávěl při společné návštěvě v podcastu Zimák.

Placka, kterou Leo Gudas vybojoval v Praze v roce 1992, byla až do letoška poslední medailí národního mužstva z domácího mistrovství světa. Ale vychoval nástupce, který se stal jedním z nejlepších bijců NHL a s českým týmem se postaral o triumf, v jaký mnozí už ani nedoufali. „Pořád mi jde mráz po zádech. Tohle je dětský sen. Vzpomínám si, jak jsme si hráli na Patýze s Prochym, jak si to dávali. Když dnešní děti vidí, že tohle někdo dokázal, navíc mohly sledovat všechno z první ruky jako letos v Praze, což má speciální dopad. Každý chce vyhrát sedmé finále Stanley Cupu nebo mistrovství světa,“ líčil v Zimáku Radko Gudas.

Popsal, jak se rodil vítězný tým a utužoval se týmový duch, nebo třeba, jak obtížné je v dnešním rychlém hokeji nasadit pořádný hit, co od něj například ve finále schytal švýcarský veterán Ambühl, jak si na šampionátu zvykal na rozdílné posuzování rozhodčích. „Třeba s tou helmou, že se bez ní nesmí hrát, jsem vůbec netušil. Ale nakonec jsme všechna moje oslabení ubránili, takže to snad nezanechalo tak temnou stopu,“ vracel se.

V NHL začínal v Tampě Bay, ale i kvůli zpackané operaci kotníku odešel dřív, než se tým stal hokejovou dynastií, která třikrát po sobě postoupila do finále Stanley Cupu, z toho dvakrát ho vyhrála. Loni se do rozhodující série prodral s Floridou. Kdyby zůstal nebo si loni v létě z několika nabídek vybral zrovna tu z Edmontonu, mohl o Pohár bojovat znovu.

„Ale nebyl bych tam, kde jsem teď. Ovšem, dokud mám šanci hrát v NHL, budu to mít vždycky vzadu v hlavě. Někdo si může říct, že vás potřebuje. Z Anaheimu teď šance úplně není, spíš bych musel čekat, jestli mě někdo bude chtít vyměnit. Anebo příští sezonu spousta mladých překvapí a neuvěřitelně se zadaří,“ přemítal Radko Gudas.

Ducks měli do play off daleko, zato mohl přijet na mistrovství světa do Prahy a pomohl vybojovat první zlato po čtrnácti letech a po 39 letech na domácím ledě. V Zimáku prozradil, proč se nepotkal se svým bývalým koučem z Tampy Jonem Cooperem, jak snášel dlouhé cesty mediální mixzónou nebo co chtěl v kabině po zápasech hráčům sdělovat prezident svazu Alois Hadamczik. Oba přiznali, proč měli slzy na krajíčku. „Je štěstí vidět, že ten kluk se povedl. Jen jsem si přál, že mě nebude nutit, abych mu říkal mistře. Ale je to nádhera. Určitě slzička ukápla,“ řekl Leo Gudas.

Velkolepé tažení českého týmu ale Gudasovi taky odlehčili. „Řekli jsme si, dotáhli je Rakušáci, tak je taky zkusíme,“ zmínil Radko, jak tým v posledním utkání skupiny dorovnal dvoubrankový náskok Kanady. „Když dostali na finále Švýcary, povídám si: ‚Šmykli jsme je v dvaadevadesátém, oni musejí taky.‘ To už jsem věřil,“ dodal Leo Gudas.

Celý díl najdete i na zimakpodcast.cz.