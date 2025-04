Generální manažer Jiří Šlégr promluvil o možných reprezentačních posílách z NHL: „V médiích se objevují nějaká jména, ale dokud to nebude definitivní, neradi bychom o tom mluvili. Stále čekáme na zdravotní prohlídky. S hráči i manažery klubů komunikuji na denní bázi a myslím, že už v brzké době se všichni dozvíte, kteří hráči přijedou. A myslím, že to budou dobré zprávy.“

Konkrétní nebyl ani ohledně Davida Pastrňáka. „Mluvím s ním teď skoro každý den. Posouváme se, ale je to o nějaké dohodě. Jsme domluvení, že si budeme volat každý den, než přijde jeho finální rozhodnutí,“ konstatoval Šlégr.

Potvrdil však, že útočník Jiří Kulich se musí po konci sezony s Buffalem hlásit na farmě v Rochesteru. „Hodně nás to mrzelo, protože si myslím, že Jirkovi by dalo více mistrovství světa než AHL, ale klub se rozhodl jinak. Uvidíme. Pokud by však měli vypadnout, budeme to řešit dál,“ řekl Šlégr.