Čeští hokejisté si poprvé vyzkoušeli tréninkové podmínky v Herningu, kde v pátek vykročí za obhajobou titulu mistrů světa. Tým kouče Radima Rulíka zatím musel vzít zavděk podmínkami v menší Kvik areně, led v hlavní hale Jyske Bank Boxen si vyzkouší až ve čtvrtek.

Hokejisté hned první den okusili asi desetiminutový přesun autobusem mezi arénami, absolvovali ho již převlečení a ve výstroji. Na ledě bylo všech 24 hráčů, útočník Martin Nečas z Colorada, jehož start zámořský klub i vedení reprezentace oficiálně potvrdily v úterý večer, do Dánska přiletí až ve čtvrtek. „Jsme nesmírně rádi, že přiletí. Když se ta možnost naskytla, tak to byla jednoznačná volba. Už jsme s ním byli v kontaktu během sezony. Věděl, že máme obrovský zájem, ale o něj by měl zájem každý trenér. Těšíme se moc. Že budeme mít po Pastovi i Nečiho,“ pochvaloval si kouč Radim Rulík.

Stejně jako v pondělí v Praze se s mužstvem připravovala i hlavní hvězda týmu David Pastrňák. Útočníka Bostonu trenéři zařadili do elitní formace s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.