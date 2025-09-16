Stoprocentní Kometa. Varaďa umí mužstvo vybejkovat, cenil si Zohorna čtvrté výhry
Kdo zastaví Kometu? Nepovedlo se to ani Vítkovicím, které mistr přestřílel 5:2. Pokorného soubor je po čtyřech extraligových partiích bodově stoprocentní, zvládl i třetí domácí výzvu. Byť to měl těžší, než napovídá výsledek. „Varaďovci“ poprvé v sezoně prohráli, narazili do skály jménem Aleš Stezka. „Aleš nám dal v první třetině šanci s tím něco udělat,“ řekl kouč Kamil Pokorný. „Trenér Varaďa dokáže mužstvo vybejkovat,“ připojil křídelník Hynek Zohorna.
Nebyl to tak strhující duel jako v neděli proti Spartě. Hlavně úvod byl vlažnější. „Vstup nebyl ideální. Neměli jsme takový pohyb jako předchozí tři zápasy,“ potvrdil útočník Hynek Zohorna. Nakonec se ale fanoušci znovu náramně bavili, propadali euforii z gólů, ubráněných oslabení a zákroků gólmana Aleše Stezky.
Ten zlikvidoval mimo jiné trestné střílení Jindřicha Abdula (po faulu Marka Ďalogy na Františka Řeháka), jenž se ho snažil vymíchat, ovšem při pokusu o zasunutí puku k tyči ho uzemnil brankářův vystrčený beton. „Asi se na nás podepsalo, že jsme hráli šesté utkání ve dvanácti dnech. Možná i ten nedělní emoční duel se Spartou. Prostě jsme tam nebyli. Vítkovice zastavil jediný muž na ledě, a tím byl Aleš Stezka,“ podotkl trenér Kamil Pokorný. „Byl to složitý, náročný zápas. První třetinu jsme vyhráli zázrakem,“ dodal.
Ve čtvrtém kole si otevřel v Kometě extraligový střelecký účet Tomáš Zohorna, jemuž strčil kotouč mezi kruhy Andrej Kollár a matadorův bekhend byl precizní. Stejně jako Flekova koncovka přesilovkového ťukesu po ose Stránský - H. Zohorna. „Ráno jsme si o tom povídali,“ usmál se Hynek Zohorna, který měl radost i za bráchovu trefu. „Vzali jsme mu puk, bude mít památku.“
Potřetí se úřadující šampioni radovali po brejku a skvostné přihrávce Kristiána Pospíšila na krajana Kollára. Ten vypálil a puk po odrazu od horní tyčky skákal na brankové čáře. Anebo za ní? Fanoušci už slavili gól, brněnští hráči chvíli taky. Rozhodčí rozpažili a následně zajeli omrknout záznam. Na něm nenašli prokazatelný záznam o puku v síti, takže se navýšení skóre nekonalo. Domácí šli naopak do oslabení za příliš mnoho hráčů na ledě. Od druhé části už ale šlapali. „Na tribunu fanoušků jsme se zvedli, už jsme byli v zápase. Věděli jsme, že převaha Vítkovic už je pryč,“ zmínil Pokorný. „Poučili jsme se z chyb a hráli jsme tak, jak jsme chtěli,“ pochvaloval si Zohorna obrat.
Přesilovky jako zbraň
Stezku na začátku třetí třetiny připravil o nulu dorážející František Řehák, jenže pak po souhře s Jakubem Flekem zavěsil z další přesilovky Hynek Zohorna. „V prvním zápase jsem trpěl, teď čísla naskakují a přesilovkami si teď hodně pomáháme. Ale nechci to přechválit,“ zůstal na zemi kouč, jenž stále nemůže počítat s obránci Filipem Králem a Brandonem Davidsonem. I bez nich to jde. „Máme obětavé beky, zblokují spoustu střel. Kredit pro ně. A výborně chytá Aleš,“ připojil Zohorna chválu na defenzivní linii.
Vpředu aktuálně táhnou Kometu přesilové hry. „V prvním zápase bychom v přesilovce uspali i hada. Teď navazujeme na to, co chceme hrát. Důležité je vždycky vyhrát vhazování, a to teď dělal Arttu (Ilomäki) velmi dobře,“ uvedl autor čtvrté branky. „Vítkovice byly hodně pasivní a my jsme měli víc prostoru,“ zamlouvalo se mu.
Power play hostům dvakrát nevyšla. Po střele Kristiána Pospíšila do prázdné klece se Winning Group Arenou linuly oslavné chorály. Další erupce následovala po stejném kousku Andreje Kollára, před kterým Ostravané snížili přesilovkovou ránou Marka Hrivíka na 2:4 a opět odvolali gólmana Dominika Hrachovinu. Kometa toho znovu rychle využila.
Byť Varaďův výběr nehrál zle, odjel s prázdnou. „Herně jsme spokojení, nikdo nic neodflákl. Proti kvalitnímu celku jsme bojovali, mrzí nás neproměněné šance v první třetině. Možná jsme v té době ztratili momentum,“ mínil útočník poražených Tomáš Hrivík. „Škoda, že jsme se nedostali do vedení. Ale nevzdali jsme to a bojovali jsme to do poslední minuty. Výkon byl velmi slušný. Takto by to mělo vypadat. Věřím, že se oklepeme a v dalším zápase budeme lepší,“ připojil kouč Varaďa.
Další šanci okrást lídra tabulky o první body dostane v pátek v jeho pevnosti Liberec.
Pohled Michala Koštuříka: (ne)Královské přesilovky
O přesilovky Komety panovaly po nečekaném konci kariéry Petera Muellera obavy. Ještě zintenzivnily poté, co se hned v první třetině úvodního utkání s Litvínovem zranil obránce Filip Král, očekávaný „playmaker“ na modré čáře. I tuhle ránu nicméně dokázal úřadující šampion (zatím) krásně zacelit. Hra v pěti proti čtyřem má myšlenku, švih, zdatnou improvizaci i nacvičené kombinace. A hlavně - slušnou koncovku. Brno v přesile skórovalo ve čtyřech zápasech pětkrát, další zásah mu rozhodčí proti Spartě neuznali kvůli předchozímu těsnému ofsajdu Jakuba Fleka. V taháku proti Vítkovicím byl ve finále či předfinále dvou gólových akcí (kromě Fleka) Hynek Zohorna, pořád trošku nenápadný a nedoceněný člen zlatého kádru. S návratem kreativce Krále dostanou početní výhody další rozměr. Vskutku mistrovský. I když…Ten už vlastně mají nyní…
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž