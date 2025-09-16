Olesen znovu naložil Pardubicím. Všichni nás odepisovali, nechápe. S kým mluví švédsky?
Hrdina květnového mistrovství světa, který z turnaje vyprovodil Kanadu, byl v úterý večer za krále jižních Čech. Dánský útočník Nick Olesen dvěma obrátkovými góly vytáhl Motor k prestižnímu triumfu nad Pardubicemi 4:1, poraženému týmu vítězové připravili kupu materiálu k přemýšlení. Dynamo je oproti domácím bitvám venku křehké, v pátek nezvládlo vedení 2:0 v Liberci, spadlo až na 2:4. V Budějovicích také přišlo o vedení. Tlak v závěru přinesl jen dva góly do jejich opuštěné sítě a následnou oslavu našvihané arény s dánským bourákem. „Parádní večer,“ zářil 29letý Seveřan po výhře ve čtvrtém kole hokejové extraligy.
Skalp Dynama je pro váš tým velkým vítězstvím. Jak vám po takové bitvě je po těle?
„Cítím se samozřejmě dobře. Myslím, že náš tým hrál v posledních několika zápasech opravdu výborně, hrajeme jako jeden tým a hrajeme tvrdě. To je pak zábava být na ledě.“
Osobně jste tomu hodně přispěl, když jste ve druhém dějství otáčel z 0:1 na 2:1, pocit z výhry je o to sladší, nebo ne?
„Už v minulém zápase, který jsme vyhráli (4:1 v Plzni), naše formace hrála docela dobře, takže jsem získal potřebné sebevědomí. A dneska si myslím, že jsme to s klukama z lajny zase zopakovali.“
Při vyrovnávací trefě šlo vidět, jak jste na sebe s Róbertem Lantošim napojení, za bránou jste si vyměnili puk a překvapili dezorientovanou obranu Dynama.
„Jo, ten první gól byl vyloženě mezi mnou a Lantym, dostal jsem to od něj předložené před prázdnou bránu, tak jsem to jen zametl. Druhá trefa přišla v přesilovce, myslím, že to ode mě byla docela dobrá střela.“
Výborně šlapal celý váš tým, co byl klíčový moment krom vašich dvou gólů?„Myslím, že kluci na oslabení dnes odvedli velmi dobrou práci. Obzvlášť v posledních minutách, kdy jsme tam měli pár zakázaných uvolnění. V tu chvíli jsme navazovali na tvrdou práci odvedenou v celém zápase. Dobře jsme se na Pardubice připravili. Potvrdilo se, že máme skvělý tým a několik dobrých lídrů. V létě jsme opravdu tvrdě pracovali a je vidět, že jsme připraveni.“
Téměř na den přesně před rokem jste Dynamu nasázel hattrick, je to jenom náhoda?
„Já chci odvést kvalitní práci proti jakémukoli týmu, ale je fakt, že proti Pardubicím vždycky hraju dobře, aspoň co si vybavuju. Pro mě je vždy zábava hrát proti hodně silným týmům, baví mě konfrontace v důležitých utkáních. Cítil jsem se znovu dobře, byl to skvělý večer.“
Od vaší formace se Lantošim a Harrisem se hodně očekává, zdá se, že v souhře jdete neustále nahoru, vnímáte mezi sebou dobrou chemii?
„S Brantem (Harrisem) se dobře známe už od minulé sezony, víme co jeden od druhého očekávat. U Lantyho mám trochu štěstí, protože mluvím švédsky a on taky… (usmívá se) Takže se nám spolu snadno komunikuje, je to milý kluk, skvělý hokejista a díky tomu všemu se mi s ním výborně hraje.“
Vyhráli jste potřetí v řadě za tři body, z toho dvakrát venku, dostáváte domácí arénu do varu, zatápěli jste i Spartě. Jste pyšný, jak jste odstartovali sezonu?„Ano, samozřejmě. Měli jsme těžkou přípravu, všichni nás odepisovali. Všichni si mysleli, že prohrajeme prvních deset zápasů. Nevím, proč se to dělo. V kabině jsme se nějakým způsobem semkli jako tým a teď hrajeme opravdový hokej, jaký chceme hrát.“
A pokračovat v tom chcete v pátek na Kladně…
„Určitě. Očekávám další těžkou bitvu, v téhle lize to nebude nikdy jinak. Abychom byli úspěšní, musíme pokračovat v tom, jak hrajeme teď. V tom je naše šance na další body.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž