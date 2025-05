Vstoupit do diskuse (

1. místo ve skupině: Rakousko, nebo Dánsko

Češi potřebují k návratu na první místo ve skupině B dnes porazit USA, a to klidně i v prodloužení, nebo po nájezdech. Pak budou mít před sebou dvě varianty.

Rakušané si výhrou nad Lotyšskem zajistili čtvrté místo ve skupině A a ve čtvrtfinále by měli narazit na vítěze skupiny B. Ale vše může být jinak…

Pokud Švédsko udrží prvenství ve skupině A a Dánsko ve večerním závěrečném souboji skupiny B porazí Německo a skončí čtvrté ve skupině B, dojde na uplatnění turnajového pravidla, které garantuje pořádajícím zemím domácí prostředí ve čtvrtfinále.

Potom se čtvrtfinálové dvojice nebudou tvořit křížem mezi skupinami, ale uvnitř skupin. Pro Česko by to znamenalo, že by se ve čtvrtfinále v Herningu utkalo s Dánskem, které ve skupině porazilo vysoko 7:2.

2. místo ve skupině: Finsko, Kanada, nebo USA

V případě, že čeští hokejisté prohrají s Američany v prodloužení, nebo po nájezdech, bude jim patřit ve skupině druhé místo.

Ve skupině B mohou skončit třetí Finové, nebo Kanada. Ale v případě, že nastane výše zmíněná situace, že se čtvrtfináloví soupeři budou párovat ze stejných skupin, může dojít k druhému souboji proti Američanům během dvou dnů. Tentokrát v play off.

3. místo ve skupině: Kanada, Švédsko, Finsko, nebo USA

V případě, že čeští hokejisté skončí po zápase s USA poprvé na turnaji bez bodu, zůstane jim na stole čtveřice variant. Až odpolední duel Finsko – Slovensko a večerní šlágr Švédsko – Kanada určí, kdo by jako druhý ve skupině A šel proti českému týmu.

A znovu opakujeme: v případě, že Švédsko skončí ve skupině A první a Dánsko v „české“ skupině B čtvrté, dojde na čtvrtfinále USA – Česko. Vlastně to zní jako celkem pravděpodobná možnost.

Sledujte do pozdního večera, jak se drama rozuzlí.

Program play off MS v hokeji 2025

Datum a čas Zápas Fáze ČT 22. 5. (16:20) čtvrtfinále (Stockholm) ČT 22. 5. (16:20) čtvrtfinále (Herning) ČT 22. 5. (20:20) čtvrtfinále (Stockholm) ČT 22. 5. (20:20) čtvrtfinále (Herning) SO 24. 5. (14:20) semifinále (Stockholm) SO 24. 5. (18:20) semifinále (Stockholm) NE 25. 5. (15:20) o 3. místo (Stockholm) NE 25. 5. (20:20) finále (Stockholm)

Nasazení pro čtvrtfinále MS v hokeji 2025

Herní formát se nijak neodlišuje od předchozího šampionátu a týmy se ve čtvrtfinále utkají podle tzv. křížového pravidla na základě umístění v základní skupině:

1A - 4B,

2A - 3B,

2B - 3A,

1B - 4A.

V případě, že by na sebe měly narazit pořadatelské země Švédsko a Dánsko, mění se klíč pro čtvrtfinále následovně:

1A - 4A,

2A - 3A,

1B - 4B,

2B - 3B

Skupina A na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2 Kanada 6 5 0 1 0 29:4 16 3 Finsko 6 3 2 0 1 20:9 13 4 Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6 Slovensko 6 2 0 1 3 8:22 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 2 Česko 6 5 1 0 0 33:9 17 3 USA 6 4 1 0 1 29:12 14 4 Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9 5 Německo 6 3 0 0 3 19:20 9 6 Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 7 Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 8 Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

Co rozhoduje o konečném pořadí ve skupině?

Pravidla pro letošní rok se nezměnila a v případě stejného zisku bodů u dvou týmů rozhoduje vzájemný zápas. V případě, že skončí se stejným počtem bodů v základní skupině tři a více týmů, vytvoří se minitabulka, ve které rozhodují kritéria ve vzájemných zápasech dle následujícího pořadí:

získaný počet bodů,

vzájemný zápas,

V případě rovnosti bodů u tří a více týmů ve skupině:

vzájemná minitabulka s body,

skóre,

vyšší počet vstřelených branek,

výsledky proti nejbližšímu lépe umístěnému týmu mimo podskupinu,

výsledky proti dalšímu nejblíže umístěnému týmu mimo podskupinu,

nasazení

Nasazení pro semifinále MS v hokeji 2025

O nasazení do semifinále rozhoduje:

pořadí ve skupině,

počet bodů získaný ve skupině,

skóre ve skupinové fázi,

počet vstřelených gólů ve skupině,

pořadí při nasazení do turnaje.

Oficiální potvrzení semifinálových zápasů přichází až po odehrání všech čtvrtfinálových zápasů. Tímto systémem týmy, kteří si vedly v turnaji lépe, hrají s papírově slabšími soupeři.