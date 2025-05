Jubilejní zápas čeká kapitána Romana Červenku, jenž si připíše 100. start na světových šampionátech. „Je to neuvěřitelné. Hrozně mu to přeju, je to neskutečný profík. Zaslouženě má sto zápasů, smekám klobouk,“ řekl trenér Radim Rulík po čtvrteční výhře nad Maďarskem 6:1. „Myslím si, že to celá kabina ocení,“ doplnil kouč.

Češi v Herningu zatím porazili Švýcarsko, Norsko, Dánsko a Maďarsko. Teď je čeká poslední z papírově slabších týmů v základní skupině. Kazachstán získal tři body za úvodní výhru nad Norskem, poté třikrát prohrál.