Česká senzace v Ósace: Valentová (18) si zahraje o první titul na okruhu WTA
Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová si zahraje na turnaji v Ósace o první titul na okruhu WTA. Po dvou hodinách a 43 minutách porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:7, 6:4, 6:3 a postoupila premiérově do finále. V neděli se v Japonsku střetne s turnajovou čtyřkou Leylah Fernandezovou z Kanady.
Valentová vyhrála v Ósace i šesté utkání, poté co si účast v hlavní soutěži zajistila v kvalifikaci. Potřetí ho otočila po prohraném úvodním setu, stejně jako se jí to povedlo ve čtvrtfinále proti Srbce Olze Danilovičové a v kvalifikaci proti Belgičance Greet Minnenové. Vylepšila si na okruhu dosavadní maximum: v semifinále turnaje WTA 250 byla také letos v Praze, kde vypadla s Marií Bouzkovou.
Proti o pět let starší Fernandezové nastoupí Valentová poprvé. Kanaďanka postoupila do finále po výhře 6:1, 2:6, 6:4 nad jinou Rumunkou Soranou Cirsteaovou.
Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Valentová (ČR) - Cristianová (Rum.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
Fernandezová (4-Kan.) - Cirsteaová (Rum.) 6:1, 2:6, 6:4