Verstappen ovládl kvalifikaci na Velkou cenu USA, za ním oba jezdci McLarenu
Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1 vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa a celkem čtyřnásobný šampion porazil na trati v texaském Austinu o 71 tisícin sekundy Brita Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl Norrisův týmový kolega a lídr seriálu Australan Oscar Piastri.
Osmadvacetiletý Verstappen potvrdil, že se mu v Austinu daří. Ve sprintu obhajuje loňský triumf, v letech 2021 až 2023 tam vyhrál i hlavní závod. S Red Bullem má nyní dobrou formu: v posledních čtyřech závodech byl na stupních vítězů, dvakrát vyhrál.
„Byla to pěkná kvalifikace. Myslím, že jsme byli ve všech sektorech rychlí, hlavní bylo to jen poskládat dohromady. Dopadlo to dobře. Čekám, že to ve sprintu bude tvrdý boj, ale to je přesně to, co chceme vidět. Těším se na to,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Verstappen.
Druhý Norris nenavázal na nejrychlejší čas z prvního tréninku. Přesto za sebou nechal týmového kolegu a rivala v boji o titul Piastriho o 309 tisícin. V průběžném pořadí MS na něj ztrácí z druhé příčky 22 bodů. „Rádi bychom byli na pole position, ale není až takové překvapení, že jsme v poslední době o něco slabší než Red Bull,“ uvedl Norris.
Čtvrtým místem překvapil Němec Nico Hülkenberg ze Sauberu, šestý byl Fernando Alonso z Aston Martinu. Mezi nejlepšími chyběli naopak jezdci Ferrari. Lewis Hamilton obsadil osmé místo, Charles Leclerc skončil desátý.
Díky samostatně bodovanému sprintu je o víkendu místo tradičních 25 bodů ve hře 33. Zkrácený závod na 100 kilometrů se pojede dnes od 19:00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Grand Prix USA odstartuje v neděli ve 21:00 SELČ.
Kvalifikace na sprint na Velkou cenu USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:32,143, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,071, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,380, 4. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,502, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,745, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,767.