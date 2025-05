Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 87 )

Vstoupit do diskuse ( 87 )

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Bolí to. Obhájci titulu opouští trůn, po zlaté Praze přichází hořké vystřízlivění ve Stockholmu. Čeští hokejisté nestačili na silné Švédy, nabité zámořským artiklem. Letos si na pohár Červenka a spol. nesáhnou, o tom naopak sní domácí Tre kronor. Ti čtvrtfinále ovládli 5:2. Staromák se letos nezaplní, fanoušci mohou sundat vlaječky ze zpětných zrcátek. A šampaňské chladit dál. Tým se bez fanfár vrátí domů bez medaile. Bere šesté místo. Pavouk MS ZDE>>>

Byl to obrázek, který nikdo, komu kolovala v žilách česká krev, nechtěl vidět. Jak se zaplněný Globen (Avicii Arena) roztančil ve žlutomodrých barvách. Na konci domácím ještě zatrnulo, šampioni se nechtěli vzdát žezla.

Bojovali, snížili na 2:4. Ale to bylo vše. Navíc přišel poslední úder do odkryté branky. Takže sbohem, obhajobo…

Před utkáním byl k vidění dojemný okamžik. Jak Rebecca, švédská manželka české hvězdy Davida Pastrňáka, držela v náručích roztomilou dcerku Freya Ivy. Táta jí poslal pusinku... Obě byly oblečené symbolicky. Napůl v českém a švédském dresu.

Teď v mezinárodní rodině slaví ta severská větev. Českou podřízla švédská kvalita, kterou vytvořilo 22 hráčů z NHL.

Místní fanoušci si z plných sil užívali slastný pocit z odvety za loňskou Prahu. Švédský večírek odstartoval brzo. V úvodu chtěli dotěrní čeští hráči jejich veselici pokazit, ale postupně se z toho stala celonárodní bujará párty. Zaplněná hala sice nedokázala předvést to, co před rokem otřásající se O2 aréna, ale i tak to ve slavné hokejové kopuli žilo.

Po první třetině to bylo 3:0 pro domácí. Bylo vidět, jak je kouč Radim Rulík zamyšlený. Papír se sestavami si přikládal k nosu a intenzivně přemýšlel: Co s tím?

První krok byl očekávatelný. Do branky zamířil Daniel Vladař, jeho kolega Karel Vejmelka se usadil na střídačku, nasadil si kšiltovku a dění na ledě už jeno přihlížel. Ne, že by něco pokazil, ale tým potřeboval nový impuls.

Ten přišel hned v úvodu druhé části, kdy národní tým bleskově využil dvojnásobnou přesilovku. Krásně ji zakončil kapitán Roman Červenka. Ale oslava byla vlažná, protože věděl, že obhájci titulu mají před sebou ještě spoustu práce. V tu chvíli reprezentační srdcař snížil na 1:3. Češi měli před sebou ještě klasickou početní výhodu.

Ale nic z toho. Především na Davidovi Pastrňákovi bylo vidět, jak hrozně moc chce uspět. Při početních výhodách neslezl z ledu. Srážel se, bojoval. V jednu chvíli už se zdálo, že si vyšťouchne puk a bude upalovat sám na brankáře. Jenže zůstalo u představy…

Ve 36. minutě zvýšil 20letý útočník Leo Carlsson, spoluhráč Radko Gudase z Anaheimu. Český drsňák ho před rokem mohl zásobovat zlatými příhodami. Teď je možná bude tahat právě švédský mladík. Domácí chtějí svoji pouť dotáhnout až ke zlatu.

V místní televizi se o dojmy dělil Peter Forsberg, jedna z největších legend švédského hokeje. Dvojnásobný mistr světa se stihl fotit s fanoušky. Pak si zase nasadil sluchátka a mohl přidávat postřehy. O tom, jak si domácí hlídali výsledek a nenechali se zatlačit do úzkých.

„Jsou silní na puku, vůbec je nesmíme pustit k tomu, aby z toho mohli hrát,“ vykládal do kamer ČT o druhé pauze obránce Jiří Ticháček.

Švédové naplno ukázali svoji kvalitu. Stalo se i to, o čem před utkáním mluvil trenér Rulík. Že v útočném pásmu umějí díky rotacím roztočit kolotoč a soupeře uškvaří. Což se přesně tak dělo. Češi v závěrečné části protočili sestavu, ale postupně už bylo čím dál tím okatější, že soupeř už si výhru nenechá utéct.

I přesto, že Pastrňák a spol. ještě snížili.

Už je jasno, obhajoba neklapne.