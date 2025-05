Kämpf se těší na čtvrtfinále: Se Švédskem mám hezké zážitky. Obnoví spolupráci s Nečasem?

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Bylo to hodně rychlé. V noci na pondělí vypadlo Toronto z play off. V úterý David Kämpf prošel výstupní prohlídkou a ve středu k večeru už kroužil na ledě Avicii Areny ve Stockholmu. Výstroj dorazila včas, ve čtvrtek čeká český tým čtvrtfinále proti domácím Švédům. „Určitě vím, co od toho čekat a trenéři vědí, co čekat ode mě. Jsem rád, že jsem tuhle možnost dostal,“ řekl po prvním tréninku 30letý útočník Maple Leafs.

Až po posledních zápasech základních skupin se dozvěděl, kam má odletět. Češi mohli hrát čtvrtfinále v Herningu, nakonec cestovali do Švédska. David Kämpf se připojil během rozjetého turnaje už potřetí. A rovnou do čtvrtfinále proti nabitému týmu Tre kronor. „Těším se. Bude to skvělý zápas,“ pravil s klidem.

Prožil jste hodně hektické období?

„Spíš věci okolo, co předcházely. Všechno zabalit, domluvit, dát dohromady. Jsem rád, že už je to za námi, že rodina je doma a já tady. Všechno dobře dopadlo.“

Výstroj vám dorazila včas, jste rád?

„Snažili jsme se to zařídit tak, aby šance, že nepřijede, byla minimální. Měl jsem přestup v Mnichově. Tam jsem si výstroj vzal a znovu se odbavil. Normálně jsem si ji vzal. Šance, že by se ztratila, skoro nebyla. Nervózní jsem z toho nebyl.“

Jak se cítíte?

„Dobře. Věděl jsem, že tahle situace může nastat, připravoval jsem se na to. Po kondiční stránce jsem na tom stejně, jako bych hrál zápasy. Žádný problém.“

Trenéři říkali, že je výhoda, že zapadnete do systému, když ho už dobře znáte. Vnímáte to podobně?

„Systém bude stejný, trenéři taky, hrál jsem na turnaji minulý rok. Určitě vím, co od toho čekat a trenéři vědí, co čekat ode mě.“

Vrací se vám vzpomínky na loňské semifinále proti Švédsku?

„Byl to velký zápas, velké vítězství pro nás. Naší lajně se to povedlo. Mám určitě hezké zážitky.“

Už jste se bavili, jakou dostanete roli?

„Jsem tu krátce, tohle jsme ještě nestačili probrat. Každý trochu ví, jaká je moje role, jaký jsem hráč. Nic nového to nebude. Stejně jako minulý rok.“

Takže netušíte, jestli nastoupíte znovu vedle Martina Nečase?

„Opravdu ne. Nebavili jsme se o sestavě. Nevím, jak se trenéři rozhodnou.“

Povídal jste si se spoluhráčem z Toronta Williamem Nylanderem, který posílil švédský celek?

„Jo, ale v tu chvíli ještě nevěděl, jestli přiletí. Rozhodl se později než já. Asi odletěl taky později.“

Jaká bude pro Švédy posila?

„On je neskutečný hráč. Už i tak nabitému kádru může hodně pomoct.“

Zdá se, že jsou nabití stejně jako před rokem.

„Mančaft mají skvělý, loni měli taky. Velká jména, letos to samé. Bude to podobné. Musíme předvést naši hru, dobře z defenzivy a vyvarovat se zbytečných chyb. Můžeme být rovnocenným soupeřem.“

Jak se dá Tre kronor čelit? Bude vyprodáno, celá hala jim bude fandit.

„Minulý rok to bylo opačně. My jsme byli doma, teď jsou ve výhodě Švédi. Atmosféra bude skvělá, těším se. Bude to skvělý zápas.“

Díval jste se na utkání mistrovství světa?

„Viděl jsem jen výsledky a sestřihy. Koukat na zápasy jsem neměl moc čas.“

Po příletu jste šel hned na led. Trénink byl dobrovolný, stihl jste se vidět se spoluhráči?

„Pár kluků jsem potkal. Času bylo málo, jen jsme se pozdravili. Přijel jsem na hotel, vyložil věci a jel se sklouznout, abych byl připravený.“

Vnímáte, že se od vás taky hodně očekává, což přináší i jistý tlak?

„Takhle to vůbec neberu. Jsem rád, že mi trenéři projevili důvěru, že jsem dostal možnost, si tady sezonu prodloužit. Že bych na sebe vyvíjel zbytečný tlak tím, že jsem přijel na čtvrtfinále nebo tím, že jsem dlouho nehrál, to nehrozí. Jsem připravený hrát a to je tak jediné, co bych k tomu řekl.“

Jak jste prožíval čekání, když jste nevěděl, jestli poletíte do Herningu nebo do Stockholmu?

„Bylo to trošku takové zvláštní, že jsme přesně nevěděli, kam poletím. Ale měli jsme pojištěné obě varianty, takže jsme byli připravení na všechno.“

Vystoupil jste z letadla a hned pípla SMS?

„Máte pravdu, přesně tak to bylo.“

Loni jste hrál s Ondřejem Kašem, teď je v týmu Jakub Lauko, další bývalý hráč Chomutova jako vy.

„Minulý rok byl speciální, že jsem tam byl s Ondrou, s kterým jsme velcí kamarádi. Hráli jsme spolu, což se nám povedlo po nějaké době. S Laukičem se taky známe. Hrál jsem s ním za Piráty. Těším se, že oprášíme spolupráci.“

Do rozjetého jste se připojil potřetí?

„Je to rychlé, člověk nemá moc čas o tom přemýšlet, prostě se najednou objeví a musí hrát, podat stoprocentní výkon. Já jsem s tím takhle srovnaný a jdu do toho naplno.“

Měl jste chuť reprezentovat. Tohle je důkaz?

„Pro mě to je čest, když od trenérů dostanu důvěru, že mě povolají v průběhu turnaje. Děkuju jim za to a budu to chtít splatit.“