Hadamczik zpátky na scéně! Povede osmnáctku, Varaďa jde k dvacítce

Hokejovou reprezentaci do 18 let povede bývalý trenér seniorské reprezentace Alois Hadamczik • Jaroslav Legner (Sport)

K hokejové trenéřině se vrací velké jméno. Hokejovou reprezentaci do 18 let povede bývalý trenér seniorské reprezentace Alois Hadamczik. Nahradí Davida Bruka, jenž se po dubnovém mistrovství světa přesune k devatenáctce. Výběr do 20 let povede v příští sezoně Václav Varaďa. Jednačtyřicetiletý kouč extraligového Třince, který dosud vedl národní tým do 19 let, převezme juniorský výběr po Filipu Pešánovi.