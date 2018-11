Říha před premiérou: Kluci vědí, co mají hrát. Sako snad zatím nesundám

Ve středu před polednem si naposledy před zápasem zatrénovali. Přechod do útočného pásma, přečíslení, přesilovky. Všechno řídil velký šéf Miloš Říha. Chce mít kontrolu, zodpovědnosti se nebojí. Občas zastavil cvičení a hráče našteloval tam, kde je chce mít. Jindy pochvalně po povedené akci bušil do mantinelu. Mluvil, kreslil, se všemi komunikoval. Nejčastější pokyn? „Pojď do gólu! Tlač se do brány!“ Takhle chce hrát. Hlavně chce ale vyhrávat.

Na úvod vás čeká výběr Švédska. Je pro vás hodně důležité začít vítězstvím?

„Ano, cítím to tak. Moc bych si přál ten zápas zvládnout. Vybrali jsme vítězné typy hráčů, chceme vyhrávat, chceme to kluky naučit, dát jim to do hlav. Máme proti sobě mistry světa, silné soupeře, kteří jsou možná o trochu dál než my. Musíme dobře postavit taktiku.“

Je možné do hráčů během několika tréninků něco dostat?

„Spíš poznat, než dostat. Ti kluci jsou protřelí Evropou, cítil jsem, že mají chuť. Od prvního tréninku jsme nastolili disciplínu a svižná cvičení, což mají rádi. K ničemu je nemusíme přemlouvat nebo je učit. Pětky jsme spojili i podle charakteru, aby si spolu rozuměli, povídali si. Moderní hokej je ale všude prakticky stejný.“

Nejčastější pokyn, který z vašich úst zazníval, byl: pojď do gólu, tlač se do brány! Tohle bude váš styl?

„Ano, na tohle klademe důraz. Všechny týmy jsou dnes obranně vyspělé. Do šancí se dneska dostáváte sporadicky, ne jako dřív. Když už v ní jste, máte málo času. Nechceme se ubíjet v rozích a rotacích. Na zakončení chci tlačit.“

Musíte hráče nabádat, aby akce zbytečně nepřehrávali a krásu vyměnili za účelnost?

„Samozřejmě, ale takový je český hokej. Všichni chtějí, aby ta akce byla nádherná. V určité fázi chceme dát hráčům volnost, netlačit na ně, nesvazovat je.“

Sám sebe svazovat budete? Vydržíte být na střídačce v klidu, nebo vás tradičně uvidíme dole u mantinelu?

„Myslím, že ne, budu se snažit být v klidu. Angažmá u národního týmu je jiné, než na klubové úrovni. Štve mě, když hráč neodevzdává sto procent, to snad tady nehrozí. Proč pak zvedat hlas? Hokej je ale hra chyb, my jich však chceme udělat co nejmíň.“

Hráči často mluví o zvláštním pocitu, když si na sebe poprvé obléknou národní dres. Budete to mít podobně, až na sebe premiérově dáte reprezentační sako?

(úsměv) „Já tohle prožívám každý den. Pocit, když přijedu do haly, vejdu do kabiny, jsem s tím týmem. Lidi kolem se chovají jinak, než když sem přijel jako obyčejný trenér. Jste nejvíc na očích, je to největší zodpovědnost. Je to vrchol, na který kouč může dojít.“

Někteří vaši předchůdci v kritických vypjatých chvílích sako odhodili a koučovali jen v košili. Jste připravený udělat i tento krok?

„Na tomhle turnaji by to asi bylo předčasné. I když, možná to přijde, kdo ví. Moc chceme vyhrát, uděláme pro to všechno. Teď ale doufám, že to ještě ustojím.“ (smích)

Kapitánem bude Jakub Nakládal. Byla to pro vás po zranění Jiřího Novotného jasnou volbou?

„Už roky je v Jaroslavli buď kapitán, nebo zástupce, v tomhle má zkušenosti ze všech největší. V kabině si dokáže vzít slovo. Nemůžete dát céčko klukovi, který nemluví, to je pak na nic.“

Co s odstupem času říkáte na nové dresy národního týmu?

„Zvykám si, pomalu se mi začínají líbit. Je otázka času, kdy je lidi přijmou. Jsme zvyklí na státní znak. Na druhou stranu, teď možná naštvu Slováky, když řeknu, že náš dres je lepší. Kdybychom tady dali tři puky do státního znaku, bylo by to horší. Když budeme vyhrávat, dresy nikdo řešit nebude.“

Sestava na Švédy Kovář Nakládal, Kolář

Krejčík, Mozík

Jordán, Zámorský

Doudera, Musil Sekáč, Nestrašil, Kubalík

Kousal, Tomášek, H. Zohorna

Řepík, Hanzl, Červený

Vincour, Horák, Lenc

Říha se v nové roli musí obejít bez Novotného. Kapitán? Pocítíme to při tréninku. 1080p 720p 360p REKLAMA