Mašín o odchodu z NHL: Pořád říkali, že přijde šance. Přes KHL chce zpět

Češi se chystají na úvodní duel moskevského Channel One Cupu. Ve čtvrtek od 12:30 nastoupí proti Finsku s Dominikem Furchem v brance, kapitánem bude Andrej Nestrašil. Obránce Dominik Mašín nosil céčko ve dvacítce i osmnáctce, s níž před šesti lety vybojoval stříbro na mistrovství světa. Teď ho čeká debut za reprezentaci dospělých. „Hrozně se těším a doufám, že to dobře zvládneme,“ věří 24letý bek, který po čtyřech sezonách na farmě Tampy zamířil do ruského Chabarovsku.

K jeho kumpánům z mládežnických celků patřili David Pastrňák či Jakub Vrána , kteří září v NHL. Dominik Mašín o ni usiloval čtyři roky, jenže v nadupané Tampě šanci nedostal. „Myslím, že mi může pomoct do NHL i to, že jsem šel do KHL. Nebudu někde zakopaný,“ věří rodák z Městce Králové, který vyrůstal v pražské Slavii. Proti Finsku by měl naskočit ve dvojici s Andrejem Šustrem, s nímž se potkal už v kempech Lightning.

V reprezentaci jste poprvé, jak jste tuhle příležitost přivítal?

„Je super, že mě po těch letech v Americe trenér vybral do nároďáku. Konečně si za něj zahraju. Hrozně se těším. Doufal jsem, že dostanu šanci. Chci hlavně hrát svůj hokej, dobře dozadu, podpořit útok a přitom dodržovat systém. Snad to dobře zvládneme a budeme taky vyhrávat.“

V týmu znáte dost hráčů, David Kaše patřil ke stříbrné partě z osmnáctky, v létě jste trénoval s Andrejem Nestrašilem , v zámoří jste se potkal s Andrejem Šustrem. Jaké bylo přivítání?

„Super, rád jsem se viděl se všemi. Andymu jsem pogratuloval ke kapitánskému céčku, je skvělé být takhle pohromadě. Znám tu hodně kluků, téměř se všemi jsem se v nějaké době potkal. Hráli jsme spolu v mládežnických výběrech nebo v klubu, s Andrejem Šustrem jsem byl v Tampě na kempech. A hrál jsem s ním svůj první přátelák za Tampu.“

V Chabarovsku taky nejste sám. Tomáš a Hynek Zohornovi, Michal Jordán , Marek Langhamer. To bylo pro začátek v novém prostředí taky fajn, že ano?

„Určitě. Kluci mi hrozně pomohli. Hlavně ze začátku. Když jsem si hledal bydlení, poradili dobré restaurace, kam si zajít na jídlo, překládali mi hodně věcí, jimž jsem nerozuměl.“

Patříte ke generaci, která už neměla povinnou ruštinu. Jak jste na tom s ní?

„Já ji právě měl na základní škole asi dva roky. Azbuku trochu přečtu, občas jen nevím, co ta slova znamenají. Jeden asistent trenéra však umí anglicky, s ním probírám, když něčemu nerozumím. Ovšem spíš se ptám kluků. Nějaké zápasy jsem hrál v obraně s Michalem Jordánem, jeho se vždycky ptám, nebo i kluků Zohornových, co třeba trenér říkal. Na další hráče v kabině někdy zkouším mluvit trošku rusky, oni na mě zase anglicky. Takže se dorozumíme.“

Musel jste hodně měnit herní styl, proti tomu, co po vás vyžadovali v Americe?

„V Chabarovsku máme stejné hřiště, jako bylo v Americe. Hokej v KHL ovšem není tak tvrdý. Je techničtější, tolik se tam nelítá. Zatím mi to docela vyhovuje. Snažím se pořád hrát svůj hokej. Dobře dozadu a podporovat útok. V Tampě mě na přesilovky neposílali, v Chabarovsku se na ně dostanu. Jsem hodně vytížený, mám průměr kolem třiadvaceti minut, což je super.“

Je to velká změna proti životu v AHL?

„Hodně se létá, všude to máme daleko. Hrajeme čtyři zápasy doma, pak čtyři venku. Na farmě se jezdilo většinou maximálně pět, šest hodin daleko. V KHL jsme do Petrohradu letěli přes jedenáct. To je trošku změna a taky časový posun. Oproti Moskvě rozdíl sedm hodin, takže s tím se ještě srovnávám. Ale zatím to dávám. Zkouším držet spíš moskevský čas. Zůstávám déle vzhůru a o něco později vstávám. A v Chabarovsku se mi líbí. Bydlím pár metrů od stadionu, kousek odtud je oceán, takže tam mají dobré ryby, suši. Je to jiná mentalita než v Americe, ale zvykám si.

V Tampě vám končila smlouva, nicméně přispěla k odchodu i nejistá situace v zámoří?

„Ano, ale já chtěl zkusit něco jiného. Pořád mi říkali, že přijde šance. Měl jsem hodně povedené sezony a párkrát to vypadalo, že si mě vytáhnout, jenže nikdy to nepřišlo. Tampa pořád jela na Pohár, měla hodně obránců na jednocestných smlouvách. Takže jsem to měl dál.“

Budete to chtít ještě v NHL zkusit?

„Už jsem byl na farmě docela dlouho a chtěl změnu. Myslím, že i tenhle krok, že jsem šel do KHL, mi může potom pomoct směrem k NHL, že si mě všimnou a nebudu zakopaný. Věřím, že jsem udělal dobrý krok. V Americe se od září pořád nehraje, myslím, že jsem zvolil i správný čas.“