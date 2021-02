Bum, bum! Blümel má 2 góly ve 2 zápasech. Skvěle doplňuje „prcky“

Nová éra? Nastupující generace? Říkejte tomu, jak chcete. Ale z výkonů národního týmu je cítit, že právě mladá krev ji dává energii.

Na rozdíl od jiných hokejových velmocí to nejsou teenageři. Takové zboží český hokej zatím neprodukuje. Bohužel. Ale daří se mu do národního týmu komponovat borce lehce nad dvacet let, kteří se dokážou prosadit. Při včerejší partii to byla hlavně čtvrtá formace. Matěj Blümel (20), Petr Kodýtek (22), Filip Suchý (23).

Matěj Blümel, pardubická puška, se prosadil hned ve druhé minutě. Zatím drží nevídanou bilanci: druhý zápas za národní tým, druhý gól. Nevídané.

„Je to super, ale uvidíme, jak dlouho mi to vydrží,“ usmíval se po utkání, když držel mikrofon a na dálku komunikoval s českými reportéry. „Jsem za ten gól samozřejmě moc rád, ale pochopitelně by bylo lepší, kdybychom vyhráli a měli body do tabulky,“ dodal obvyklou frázi.

Výtečně zapadnul k plzeňské dvojici Kodýtek – Suchý. „S klukama z Plzně je to super. Myslím, že jsme všichni tři rychlí a draví. Tohle přesně by čtvrtý útok měl hrát. Tlačíme se do brány, napadáme, chceme být soupeřům nepříjemní. A když to jde, snažíme se dát i gól,“ popisuje Blümel tradiční úkoly.

Všechny zdobí rychlost, nebojácnost i šikovnost. Kodýtek k tomu přidává i cennou pomoc v oslabení, kdy díky pohybu dokáže soupeřům pořádně hru otrávit. Působí jako motorová myš.

„To je další věc, jak chci pomoct mužstvo. Být nepříjemný, sebrat soupeřům nějakou sílu,“ popisuje útočník, jenž v Plzni prožívá nejlepší sezonu. Na domácí zvonek by si mohl klidně připsat: Petr Kodýtek, práce všeho druhu.

Dokáže se prosadit i přesto, že měří jenom 168 centimetrů. Ze svého handicapu dokáže udělat výhodu. O to je šikovnější a rychlejší. Žádný habán není ani jeho parťák Suchý (173 centimetrů). Přesto je to dvojka, která dokáže udělat na ledě velký rozruch.

A co by říkali tomu, kdyby se v národním týmu objevila kompletní západočeská ofenzivní vozba? „Jé, to by bylo hezký,“ pousmál se Kodýtek. „Ale i tak je to moc fajn…“ Ze střídačky ho spolu se Suchým péruje známá dvojice z klubu. Ikony Martin Straka a Jaroslav Špaček. Právě škodovka se dlouhodobě pyšní bohatou líhní talentů, takže kompletní plzeňské útoční trio při dalších akcích není sci-fi. V obraně čeká na další šanci 17letý bek David Jiříček, objev sezony.

Proti Finům se v defenzivě ve výborném světle ukázal další mladý bek Filip Král z Komety, někdejší pravidelný mládežnický reprezentant. „Také hrál výborně. Stejně jako Gazda. Všichni nastupovali do posledních minut a ukázali, že v nich máme do budoucnosti velké hráče,“ reaguje Pešán.

Co mladíci předvedou v nedělním utkání s Rusy? To startuje v poledne.