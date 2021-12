Channel One Cup i s výběrem Kanady. Jaký je program a kdy hrají Češi?

Milan Gulaš se po dvou letech vrací do reprezentačního dresu • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté budou v rámci druhého turnaje série Euro Hockey Tour usilovat o první výhru v letošní olympijské sezoně. Channel One Cupu se letos účastní i výběr Kanady, který na konci roku čeká ještě prestižní Splenger Cup i za účasti hokejistů pražské Sparty. Přinášíme kompletní přehled i program českých hokejistů na Channel One Cupu 2021.

Program a výsledky Channel One Cupu 2021

Průběžná tabulka Euro Hockey Tour 2021/22

1. Švédsko 3 3 0 0 0 11:4 9 2. Finsko 3 2 0 0 1 8:5 6 3. Rusko 3 1 0 0 2 7:9 3 4. ČR 3 0 0 0 3 5:13 0

Výsledky a tabulka Channel One Cupu 2020 >>

Channel One Cup v TV

Přímý přenos všech zápasů české hokejové reprezentace vysílá stanice ČT Sport. Ostatní zápasy turnaje můžete sledovat ze záznamu.

Česká rezerva pro Peking se představí v Moskvě

Desátého ledna NHL definitivně rozhodne, zda na olympiádu uvolní své hráče. Do té doby bude vládnout nejistota. Také proto vezme trenér Filip Pešán na Channel One Cup velmi zkušený tým. „Tenhle výběr by byl velmi blízko případnému evropskému týmu pro Peking,“ přiznal kouč. V nominaci nechybí David Krejčí či Milan Gulaš.

Brankáři: Marek Mazanec (Třinec; 2 zápasy), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 18), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 14),

obránci: David Musil (Třinec; 44 zápasů/0 branek), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 60/5), Lukáš Klok (Nižněkamsk/KHL; 32/4), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL; 101/4), Filip Pyrochta (SaiPa Lappeenranta/Fin), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 9/0), Libor Šulák (Vladivostok/KHL; 40/5), Petr Zámorský (Örebro/Švéd.; 64/2),

útočníci: Matěj Blümel (19/6), Adam Musil (oba Pardubice; 18/2), Jakub Flek (Karlovy Vary; 25/6), Michal Řepík (86/27), Vladimír Sobotka (oba Sparta; 41/9), Milan Gulaš (České Budějovice; 54/5), David Krejčí (Olomouc; 34/7), Andrej Nestrašil (Třinec; 35/6), Michal Kovařčík (Třinec; 2/0), Lukáš Jašek (Pelicans Lahti/Fin; 6/1), Michael Frolík (Lausanne/Švýc.; 49/12), Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL; 26/6), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 139/33), Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL; 9/5), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 20/2).

Sborná má v sestavě šest olympijských vítězů z Pchjončchangu

Šest olympijských vítězů z Pchjongčchangu z roku 2018 zařadil do nominace na domácí Channel One Cup v Moskvě trenér hokejistů Ruska Alexej Žamnov. U triumfu pod pěti kruhy v Koreji byli obránci Alexej Marčenko z Jaroslavle, Vjačeslav Vojnov z Dynama Moskva, Nikita Něstěrov s útočníkem Michailem Grigorenkem z CSKA Moskva, Nikita Gusev z Petrohradu a Vadim Šipačov, Vojnovův klubový spoluhráč.

Brankáři: Timur Biljalov (Kazaň), Ivan Fedotov (CSKA Moskva), Alexandr Samonov (Petrohrad),

obránci: Semjon Čisťakov, Damir Šaripzjanov (oba Omsk), Alexandr Jelesin, Alexej Marčenko (oba Jaroslavl), Nikita Něstěrov (CSKA Moskva), Alexandr Nikišin (Spartak Moskva), Vjačeslav Vojnov (Dynamo Moskva), Sergej Tělegin (Čeljabinsk),

útočníci: Michail Grigorenko, Pavel Karnauchov, Sergej Plotnikov, Anton Slepyšev (všichni CSKA Moskva), Nikita Gusev, Kirill Marčenko, Ivan Morozov (všichni Petrohrad), Аrsenij Gricjuk, Kirill Semjonov, Sergej Tolčinskij (všichni Omsk), Arťom Galimov (Kazaň), Vadim Šipačov (Dynamo Moskva), Andrej Čibisov (Magnitogorsk), Vladimir Tkačov (Čeljabinsk), Jegor Korškov, Artur Kajumov, Arťom Anisimov (všichni Jaroslavl), Alexandr Kadějkin (Ufa), Daniil Vovčenko (Čerepovec).

Švédská nominace na Channel One Cup

Dva mistry světa z roku 2018 z Kodaně a jednoho nováčka zařadil do nominace na Channel One Cup v Moskvě trenér švédských hokejistů Johan Garpenlöv. Zlatou medaili v Dánsku před třemi roky získali brankář Magnus Hellberg ze Soči a útočník Jacob de la Rose z Färjestadu. Na premiéru v dresu Tří korunek se může těšit forvard Dmytro Timashov z celku Brynäs Gävle.

Brankáři: Adam Reideborn (CSKA Moskva/KHL), Magnus Hellberg (Soči/KHL),

obránci: Adam Almquist, Lukas Bengtsson (oba Dinamo Minsk/KHL), Oscar Engsund (Lulea), Jonathan Pudas (Skelleftea AIK), Tim Heed (Spartak Moskva/KHL), Linus Hultström (Magnitogorsk/KHL), Lawrence Pilut (Čeljabinsk/KHL),

útočníci: Jacob de la Rose, Linus Johansson, Joakim Nygard (všichni Färjestad), Oscar Lindberg, Anton Wedin (oba Dynamo Moskva/KHL), Malte Strömwall (Dinamo Minsk/KHL), Pontus Holmberg (Växjö), Emil Larsson (Örebro), Fredrik Olofsson (Oskarshamn), Dmytro Timashov (Brynäs), Gustav Rydahl (Färjestad), Isac Brännström (Lulea HF), Emil Pettersson (Spartak Moskva/KHL).

Finové do Ruska s osmi nováčky

Debutovat mohou brankáři Niilo Halonen z IFK Helsinky a Christian Heljanko z Tappary Tampere, obránci Arttu Pelli z Hämeenlinny a Peetro Seppälä z celku KooKoo Kouvola a útočníci Waltteri Merelä s Antonem Levtchim z Tappary Tampere, Markus Nenonen z Hämeenlinny a Juuso Pärssinen z TPS Turku, který má bronz z letošního mistrovství světa dvacítek z Edmontonu.

Brankáři: Niilo Halonen (IFK Helsinky), Christian Heljanko (Tappara Tampere), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL),

obránci: Oliwer Kaski, Ville Pokka (oba Omsk/KHL), Juuso Hietanen (Ambri-Piotta/Švýc.), Julius Honka (Lulea/Švéd.), Valtteri Kemiläinen (Podolsk/KHL), Arttu Pelli (Hämeenlinna), Mikael Seppälä (Tappara Tampere), Peetro Seppälä (KooKoo Kouvola),

útočníci: Markus Granlund, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen (všichni Ufa/KHL), Markus Nurmi, Juuso Pärssinen (oba TPS Turku), Anton Levtchi, Waltteri Merelä (oba Tappara Tampere), Joonas Kemppainen, Leo Komarov (oba Petrohrad/KHL), Markus Nenonen (Hämeenlinna), Jere Karjalainen (Dinamo Riga/KHL), Joonas Nättinen (Čerepovec/KHL), Miikka Salomäki (Örebro/Švéd.), Peter Tiivola (Riga/KHL).

Po turnaji v Rusku čeká výběr Kanady ještě Spengler Cup

Kanada do Channel One Cupu vstoupí ve středu v 16:30 duelem s domácím Ruskem, v pátek se utká se Švédskem a v sobotu s Finskem. Od 26. do 31. prosince se ještě představí na Spenglerově poháru v Davosu, kde budou jejími soupeři v základní skupině pražská Sparta a domácí Davos.

Hokejisté Kanady mají v nominaci na Channel One Cup tři bronzové medailisty z olympijských her v Pchjongčchangu. Členy týmu, který v roce 2018 v Koreji zdolal v boji o třetí místo českou reprezentaci 6:4, byli obránci Mat Robinson z Petrohradu, Chay Genoway ze švédského Brynäs a útočník Eric O’Dell z Dynama Moskva. V týmu je i útočník Eric Fehr, který v roce 2016 získal s Pittsburghem Stanleyův pohár.

Brankáři: Edward Pasquale (Jaroslavl/KHL), Justin Pogge (Kolín nad Rýnem/Něm.),

obránci: Brandon Gormley, Reece Scarlett (oba Dinamo Riga/KHL), Jason Demers (bez angažmá), Morgan Ellis (Eisbären Berlín/Něm.), Chay Genoway (Brynäs/Švéd.), John Gilmour (CSKA Moskva/KHL), Trevor Murphy (Novosibirsk/KHL), Mat Robinson (Petrohrad/KHL),

útočníci: Taylor Beck, Tyler Graovac (oba Dinamo Minsk/KHL), Josh Currie, Philippe Maillet (oba Magnitogorsk/KHL), Daniel Audette (Podolsk/KHL), Eric Fehr (bez angažmá), Landon Ferraro (Kolín nad Rýnem/Něm.), Corban Knight (Omsk/KHL), Cody Kunyk (Nur-Sultan/KHL), Eric O’Dell (Dynamo Moskva/KHL), Ryan Spooner (Jekatěrinburg/KHL), Ben Street (EHC Mnichov/Něm.), Adam Tambellini (Rögle/Švéd.), Jordan Weal (Kazaň/KHL).

Výsledky turnaje od roku 2010

2010/11 - 1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko

2011/12 - 1. Švédsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Finsko

2012/13 - 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. ČR

2013/14 - 1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko

2014/15 - 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR

2015/16 - 1. ČR, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. Rusko

2016/17 - 1. Švédsko, 2. Rusko, 3. Finsko, 4. ČR

2017/18 - 1. Rusko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švédsko

2018/19 - 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. ČR

2019/20 - 1. ŠVédsko, 2. Rusko, 3. Finsko, 4. ČR

2020/21 - 1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Finsko