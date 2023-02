Kovář o královském návratu: Hlavně, že byl vítězný. Jalonen ocenil lídra

Comeback se vší parádou. Jan Kovář dal Švédům první český gól, v prodloužení vyzval k rozhodující trefě Lukáše Kloka. „Každý ví, jaký je hráč. Vůdčí typ a charakterem opravdový lídr. Dal gól a pak předvedl neskutečnou nahrávku na vítězný gól. Co na to říct… Je vážně fajn, že ho tu máme,“ pravil trenér Kari Jalonen po vítězství 2:1.

„Od začátku jsem věděl, co provedu, tedy že se budu snažit koukat dozadu, ale ta nahrávka mi přišla poněkud riskantní, protože kdyby se náhodou něco stalo, tak je to dva na nikoho na opačnou stranu. Snažil jsem se tedy sice koukat na Chlápu (Filip Chlapík), ale poslat to na Lukáše, který jel na zadní tyčku,“ líčil další ze svých geniálních tahů kapitán mužstva.

Český tým tak úspěšně vstoupil do třetího turnaje Euro Hockey Tour. Podle výsledku tedy určitě, protože v obranném pásmu se občas vířilo jak na při přistání helikoptéry. „Sehráli jsme slušnou první třetinu, ale od druhé jsme začali tak trošku tahat za kratší konec. Díky gólmanovi jsme ale měli pořád šanci dostat se do toho prodloužení a dojít si pro druhý bod,“ připustil Kovář .

Nejvíc byl rád, že jeho návrat do reprezentace vítězný. Naposledy hrál za český tým na loňské olympiádě v Pekingu, na předchozích dvou turnajích této sezony chyběl. Na Švédských hrách v Malmö přihrál na vítězný gól, ještě předtím se uvedl zásahem v přesilovce, když dorážel po ráně Dominika Lakatoše. „Přesně o tom jsme se bavili, že jakmile nebude mít Laky čistou střelu, mohl by to prát někam nahoru. Ať to dává spíš takhle na zadní tyčku, že se tam budu někde motat. A naštěstí to tak i vyšlo,“ liboval si.

Proti Tre Kronor nebyli Češi lepším týmem. Ale na druhou stranu Švédům neumožnili moc vyložených šancí. „O tom je náš systém,“ popsal Kovář. „Trošku mi přišlo, že jsme zaostávali v osobních soubojích a kvůli tomu jsme se dostávali pod tlak. Bylo vidět, že Švédové jsou na to zvyklí a v tomhle lepší, než jsme dnes byli my. Oni jsou vážně silní na puku a dokážou si ho udržet. Dávali jsme jim trochu moc prostoru, ale trenéři nám určitě k tomu něco ukážou a připravíme se na příští zápas s Finy,“ dodal.

Nálada v týmu je podle něj výborná. „Nevím, čím to je, ale věříme si, že můžeme hrát vyrovnané zápasy s kýmkoliv. Myslím, že naše liga se také zvedá. Celkově si víc věříme,“ řekl Kovář po svém královském návratu.