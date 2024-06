Dostál dře ve Finsku, kouč ho nechtěl pustit pro cenu. „Za trest“ do posilovny

Zlatý hrdina z mistrovství světa Lukáš Dostál skončil v anketě Zlatá hokejka na druhém místě, prvenství obhájil David Pastrňák. Cenu Dostálovi na pódiu předávala hokejová legenda Dominik Hašek. „Fantastické, vůbec jsem to nečekal. Mohl jsem si s Dominikem potřást pravicí, asi nepůjdu do sprchy," smál se brankář Anaheimu.

Usměvavý a pokorný sympaťák neskrýval z druhého místa nadšení. „Je to obrovská pocta, nenapadlo by mě, že tady budu stát a skončím za Pastou. Máme plno fantastických hokejistů, to že jsem mohl skončit na druhém místě, je fantastický počin, moc si toho vážím," popisuje 24letý brankář.

Dostál má aktuálně nabitý program, připravuje se na sezonu ve Finsku, ale pro ocenění do Česka přiletěl. „Jsem tu jen na otočku, letím hned zpátky. Kondičák si ze mě dělal srandu, že pokud chci jet na Zlatou hokejku, tak musím slíbit, že v neděli půjdu do posilovny. Ještě než jsem přiletěl, tak jsem byl dvě hodiny v posilovně,“ říká mistr světa.

Lukáš Dostál prožil snovou sezonu. Prosadil se do prvnímu týmu Anaheimu, vyhrál mistrovství světa a nakonec se umístil za Davidem Pastrňákem v anketě Zlatá hokejka na druhém místě. „Měl jsem možnost nabrat spoustu zkušeností, jak na šampionátu, tak i v Anaheimu. Prosazení do prvního týmu pro mě znamená hrozně moc. Chci si moji roli v Anaheimu ukotvit," říká Dostál.