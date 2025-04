Vstup do mistrovství světa si čeští hokejisté do 18 let bezpochyby představovali lépe. Z prvních dvou odehraných zápasů mají na kontě jediný bod, navíc naposledy prohráli s Německem v prodloužení (3:4). Šanci na nápravu má výběr kouče Davida Čermáka v sobotu večer proti Švýcarsku. Mladíci ze země helvétského kříže zahájili šampionát ve Friscu ještě mnohem hůř – schytali dva desetigólové výprasky od Švédska (3:10) a USA (0:10). Zastřílí si i Češi? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.