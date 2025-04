Špaček o Minnesotě: Bylo hezké, že se mě Rulík zastal. Řekli, že mě na MS pustí

V Minnesotě v něm poklad ještě neobjevili, v české hokejové reprezentaci ho vykutali už dávno. David Špaček patřil k překvapením sestavy pro loňský šampionát v Praze. Navíc jako sedmý a velmi mladý bek chodil na první přesilovku. Pavel Zacha po jeho ráně zasadil ve čtvrtfinále vítězný zásek Američanům. Letos do toho jde znovu. „Možná budu mít špatnou češtinu,“ usmál se 22letý bek. V hlase zněl jak jeho slavný otec Jaroslav.

Celou sezonu strávil opět na farmě Minnesoty v Iowě. Do NHL se David Špaček nepodíval. Poté, co v polovině ledna přišel David Jiříček výměnou z Columbusu, to už vypadalo na zaražený postup. Cesta vzhůru se ještě víc zaklikatila. Navíc se střetli dva kamarádi z Plzně, kteří vedle sebe vyrůstali. A najednou se měli prát o místo v NHL.

„Špágrovi říkám, že je český klenot. A doufám, že já budu diamant,“ pravil po trejdu s nadsázkou Jiříček. „Nastupovali jsme spolu asi od šesté třídy. Na ledě se snažíme každý hrát, jak nejlíp umíme. Potom taky záleží, komu se daří víc, komu míň a koho nakonec vytáhnou nahoru nebo ne,“ vracel se k situaci Špaček s odstupem času na reprezentačním srazu.

Trejd tehdy hodně nadzvedl kouče národního mužstva Radima Rulíka. „Oni si myslí, jak tomu rozumí… Pro mě něco šíleného,“ naštval se. „Určitě bylo hezké, že se mě zastal. Bylo zřejmé, že tím vyjádřením jim asi úplně nezaryje do sestavy, ale určitě zařadil moje jméno někam dozadu do hlavy. Takže uvidíme, jak to bude v příští sezoně,“ poznamenal Špaček.

Dva praváci, v podobném věku, navíc z jedné líhně. Ale boj o místa mezi vyvolenými bývá v NHL nelítostný. Často to bývá buď jeden, nebo druhý. Špaček si na farmě polepšil. S 31 body (4+27) se stal nejproduktivnějším obráncem Iowy. Do NHL si ho však ani jednou nevytáhli. Jiříček se v závěru sezony zranil. V play off zase dostal čichnout Zeev Buium, který přišel rovnou z univerzity a jehož si Minnesota loni vybrala v prvním kole draftu.

„Sezona se mi docela vydařila. Byla lepší než předchozí, za což jsem rád. Takže spokojenost. Snažím se být trpělivý. Když šance přijde, chci být ready, přijmout ji a zůstat v NHL,“ hodnotil Špaček. Pro celek z Iowy sezona už skončila, Minnesota však bojuje v play off. Z klubu ho uvolnili, přestože mohl zůstat s týmem jako člen záložní jednotky. Byl rád.

„Řekli, že mě pustí. Samozřejmě radši budete hrát a rozvíjet se, než jen trénovat a sedět na tribuně. Každý si zahrajeme dva nebo tři zápasy s nejlepšími hráči v Česku. To vám vždycky něco dá,“ měl jasno Špaček.

Pražský šampionát mu pomohl. Pozvedl si sebevědomí, hodně si věří na puku. Loni se ve finále rozhodovalo mezi ním a dalším vrstevníkem Jiřím Ticháčkem, který postoupil do závěrečné fáze přípravy i letos. Ofenzivně laděných obránců by v sestavě mohlo být dost. Mezi deseti zadáky najdete polovinu praváků. Taky zkušeného Filipa Hronka, který na hru v početní výhodě chodí ve Vancouveru. Dá se čekat, že jedničkou na téhle pozici bude on.

„Hraje přesilovku ve svém týmu NHL, což je asi nejvíc. Střídá se s Quinnem Hughesem. Ale určitě se od něj něco přiučím, zeptám se na pár věcí, jak to celé funguje. Už tohle mi může pomoct. Samozřejmě vím, že nic není zaručeno. Je to zkouška. Uvidíme, jak se bude dařit na Českých hrách v Brně, od toho se odvine vše další,“ dodal David Špaček.

Na jeho češtině nebylo nic neobvyklého znát. Špatné nemusí být ani jeho vyhlídky na místo v reprezentaci. Musí opět přesvědčit, že je šampionátu hoden. Loni ale nasbíral body k dobru a trenéři ho dobře znají. Na rozdíl od Minnesoty.