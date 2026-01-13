Předplatné

Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?

Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace
Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentaceZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sestava národního týmu se oproti MS změní. Na OH by měli dostat šanci také jiní
Obránce Radko Gudas na tréninku hokejové reprezentace
David Pastrňák, Pavel Zacha a Roman Červenka společně na ledě před zápasem s Kanadou
Hrdina pražského šampionátu Lukáš Dostál je jedním ze šesti nominovaných na ZOH 2026.
David Pastrňák je jedním ze šesti nominovaných na ZOH 2026
Trio zlatých hrdiný z Prahy (zleva) David Pastrňák - Ondřej Palát - Pavel Zacha nechybí mezi prvními nominovanými hráči na olympiádu
Otakar Plzák
Reprezentace
K hokejovému turnaji na zimních olympijských hrách se budou upírat zraky fanoušků z celého světa. Turnaj bude probíhat od 12. do 22. února a po dvanácti letech se pod olympijskými kruhy opět objeví hráči z NHL. Týmy již nominovaly první šestice hráčů. Průvodce hokejovým turnajem naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Hokej na ZOH 2026

Program a výsledky>>Skupiny >>Dějiště >>Nominace >>
Kde sledovat >>Hráči z NHL >>Výsledky 2022 >>Historie >>

Program a výsledky českého týmu na hokejovém turnaji ZOH 2026

  • ČESKO - Kanada, čtvrtek 12. února (16:40)
  • Francie - ČESKO, pátek 13. února (16:40)
  • Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)

Program hokeje na ZOH 2026

Datum a čas

Zápas

Fáze

11. 02. 2026, 16:40

Slovensko - Finsko

Skupina B

11. 02. 2026, 21:10

Švédsko - Itálie

Skupina B

12. 02. 2026, 12:10

Švýcarsko - Francie

Skupina A

12. 02. 2026, 16:40

ČESKO - Kanada

Skupina A

12. 02. 2026, 21:10

Lotyšsko - USA

Skupina C

12. 02. 2026, 21:10

Německo - Dánsko

Skupina C

13. 02. 2026, 12:10

Finsko - Švédsko

Skupina B

13. 02. 2026, 12:10

Itálie - Slovensko

Skupina B

13. 02. 2026, 16:40

Francie - ČESKO

Skupina A

13. 02. 2026, 21:10

Kanada - Švýcarsko

Skupina A

14. 02. 2026, 12:10

Švédsko - Slovensko

Skupina B

14. 02. 2026, 12:10

Německo - Lotyšsko

Skupina C

14. 02. 2026, 16:40

Finsko - Itálie

Skupina B

14. 02. 2026, 21:10

USA - Dánsko

Skupina C

15. 02. 2026, 12:10

Švýcarsko - ČESKO

Skupina A

15. 02. 2026, 16:40

Kanada - Francie

Skupina A 

15. 02. 2026, 19:10

Dánsko - Lotyšsko

Skupina C

15. 02. 2026, 21:10

USA - Německo

Skupina C

17. 02. 2026, 12:10

 

Předkolo play off

17. 02. 2026, 12:10

 

Předkolo play off

17. 02. 2026, 16:40

 

Předkolo play off

17. 02. 2026, 21:10

 

Předkolo play off

18. 02. 2026, 12:10

 

čtvrtfinále

18. 02. 2026, 14:10

 

čtvrtfinále

18. 02. 2026, 16:40

 

čtvrtfinále

18. 02. 2026, 21:10

 

čtvrtfinále

20. 02. 2026, 16:40

 

semifinále 

20. 02. 2026, 21:10

 

semifinále 

21. 02. 2026, 20:40

 

o 3. místo 

22. 02. 2026, 13:40

 

finále

Skupiny hokej - ZOH 2026

Skupina A

Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie

Skupina B

Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie

Skupina C

USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Kde se hraje hokej na ZOH 2026?

Hokej se bude hrát v aréně PalaItalia Santa Giulia, zimním stadionu v Miláně, který byl vybudován především pro tuto událost a pojme 16 tisíc diváků.

Nominace české reprezentace na hokejový turnaj ZOH 2026

Nominace Radima Rulíka se opírá hlavně o zlaté mistry světa z Prahy. Největším překvapením byla nominace Tomáše Kundrátka, který se po zranění zatím nepotkal s nejzářivější formou. Více o nominaci naleznete ZDE>>>

Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?

Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus. Turnaj můžete sledovat i pomocí streamů sázkových kanceláří. Podmínkou je být zaregistrovaný a mít vsazený tiket.

Herní formát hokejového turnaje na ZOH 2026

Pravidla a postupový klíč zůstávají od roku 2010 stejné. Ze skupiny vždy postupují první tři týmy, přičemž ten nejlepší jde rovnou do čtvrtfinále a zbylé dva čeká předkolo play off.

Hráči z NHL na olympiádě 2026

Prvním turnajem, kde nastoupili hráči z NHL, bylo památné Nagano v roce 1998. Pod olympijskými kruhy se tak mohl představit i legendární Wayne Gretzky a další superhvězdy slavné soutěže. Všechny však zastínila česká reprezentace s neskutečným Dominikem Haškem v brance. Od ZOH 2014 se ovšem hokejisté ze slavné ligy na turnaji neobjevili. Letošní olympiáda však opět přivítá ty nejlepší z nejlepších. V nominaci tak nalezneme hvězdy z NHL včetně Davida Pastrňáka.

Výsledky hokeje na ZOH 2022

Český národní tým v základní skupině prohrál s Dánskem 1:2. Po vítězství na nájezdy se Švýcarskem a následné výhře 6:5 v prodloužení ve vyhrocené přestřelce s Ruskem obsadil třetí místo. To znamenalo postup do kvalifikace play off, ve které opět narazil na Švýcary. Prohra 2:4 však znamenala pro Česko brzké vyřazení. Ve finále se střetly týmy Finska a Ruska. Hráči Suomi proti „sborné“ vyhráli 2:1 a slavili zlato.

Datum a čas

Zápas

Fáze

15. února, 5:10

Slovensko - Německo 4:0

Předkolo play off

15. února, 5:10

Dánsko - Lotyšsko 3:2

Předkolo play off

15. února, 9:40

Česko - Švýcarsko 2:4

Předkolo play off

15. února, 14:10

Kanada - Čína 7:2

Předkolo play off

16. února, 5:10

USA - Slovensko 2:3sn

Čtvrtfinále

16. února, 7:00

Rusko - Dánsko 3:1

Čtvrtfinále

16. února, 9:40

Finsko - Švýcarsko 5:1

Čtvrtfinále

16. února, 14:30

Švédsko - Kanada 2:0

Čtvrtfinále

18. února, 5:10

Finsko - Slovensko 2:0

Semifinále

18. února, 14:10

Rusko - Švédsko 2:1sn

Semifinále

19. února, 14:10

Slovensko - Švédsko 4:0

Zápas o bronz

20. února, 5:10

Finsko - Rusko 2:1

Finále

Historie hokeje na ZOH

První hokejový turnaj se odehrál na letní olympiádě v roce 1920, zároveň byl považován za první mistrovství světa v ledním hokeji. Vítězem se stala Kanada a již na tomto turnaji se předvedlo Československo, které vybojovalo bronz.

Za zmínku stojí i série čtyř vítězství Sovětského svazu v řadě, který trénoval Viktor Tichonov a na soupisce řádili hráči jako Krutov, Petrov, Makarov, Treťjak nebo Fetisov. Sérii utnul až „Zázrak na ledě“ během olympiády v Lake Placid v roce 1980, když Sověty ve finále porazil tým USA, v němž nebyl ani jediný hráč z NHL a všichni tak pocházeli z univerzitních lig a nižších soutěží.

Do olympijského turnaje několikrát výrazně promluvili i Čechoslováci, když získali osm medailí. Samostatné Česko získalo dvě medaile, přičemž největšího úspěchu dosáhlo v roce 1998 v památném Naganu, kde vyhrálo zlaté medaile. Vítězství bylo o to cennější, že tato hokejová akce byla první, na které startovali hráči z NHL. Posledním vítězem je Finsko, které v roce 2022 v posledním zápase turnaje udolalo Rusko 2:1.

Medailisté od roku 1994

ZOH

1. místo

2. místo

3. místo

2022 Peking

Finsko

ROV

Slovensko

2018 Pchjongčchang

ROV

Německo

Kanada

2014 Soči

Kanada

Švédsko

Finsko

2010 Vancouver

Kanada

USA

Finsko

2006 Turín

Švédsko

Finsko

ČESKO

2002 Salt Lake City

Kanada

USA

Rusko

1998 Nagano

ČESKO

Rusko

Finsko

1994 Lillehammer

Švédsko

Kanada

Finsko

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

