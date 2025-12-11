Česko - Finsko 3:1. Dort, gól a vítězství. Čerstvý čtyřicátník Červenka byl zase nejlepší
Při nedělní extralize odpálil České Budějovice hattrickem, ve středu dostal na srazu národního týmu velký dort k čtyřicetinám a hned ve čtvrtek jako první skóroval proti Finům. Hranici mezi 30+ a čtyřicítkou Roman Červenka překonal bravurně. Kapitán národního týmu znovu a opět potvrdil svou jedinečné postavení na domácí hokejové scéně. Nestárnoucí mazák pomohl v rámci Švýcarských her přetlačit tým Suomi 3:1, když ke Kašeho brance pomohl asistencí. Sudí neuznali Finům dva góly na 2:2, při odvolání branky v 60. minutě stáli u vítězů všichni svatí.
Šlo cítit, že i liberecké publikum si čerstvého čtyřicátníka váží, z vyprodaných tribun klesal dolů k ledu hřmotný dík plný uznání za odváděnou práci v posledních letech. Roman Červenka nadále dává hokeji 100 procent a snad i něco navíc, z čehož těží nejen pardubický ligový zaměstnavatel, ale i fanoušek národního týmu, v němž oceňovaný veterán nemíní skončit. Svou 64. trefou v nejcennějším dresu při 217. startu v národních barvách doplnil v žebříčku skórujících čtyřicátníků Jaromíra Jágra a Petra Nedvěda. A umlčel poslední pochybovače o jeho startu na únorových Hrách v Miláně.
Červenkův nejhezčí moment přišel ve druhém dějství, kdy se protřelý kmet zbavil za brankou finského soka, vybruslil si na slot, kde zvedl hůl jako žáček ruku ve škole a záhy dostal od Filipa Chlapíka precizní pas na čepel – od ní puk proletěl do cíle. „Dobře jsme se prostřídali, zamkli jsme je v pásmu a Chlápa mě výborně našel. Ode mě nic složitého, šlo hlavně o hezkou přihrávku do hokejky,“ předal pardubický forvard chválu sparťanskému.
Češi ve 27. minutě vedli 1:0 a ukončili dlouhé čekání na úvodní gól, které přetrvalo i při téměř minutovém oslabení borců v bílém úboru.
Takže skoro půlku utkání byli diváci v napětí, kdo otevře střelecký účet. Tušilo se, že právě úvodní skórování přiškrtí urputný boj a hodně silově vedený svár mezi domácími a modrým výběrem. Češi každopádně předvedli mnohem výraznější a povedenější nástup do šichty než při předchozím listopadovém turnaji ve Skandinávii, kde Rulíkovi hoši marně hledali protizbraň na koncentrovanější Švédy a Finy.
Pro splnění úkolů bylo důležité nepřetahovat střídání, mít je svižná, spíš kratší, aby intenzita výkonu každého jednotlivce neklesla pod potřebnou úroveň. Zkrátka, aby Češi eliminovali vždy perfektně se pohybujícího soka. Což se dařilo. Červenka s spol. velmi dobře napadali a hlavně rozdávali i ustávali fyzické souboje, po nichž dokázali rozdávat kotouče a rozjíždět dobývací akce.
Chlapík se musel Rulíkovi líbit
Náramně se hodilo, že od prvních chvil projevoval výbornou soustředěnost gólman Dominik Pavlát. V bráně působil mohutně, hbitě a celkově velmi spolehlivě. Od extraligy odskočené tempo i náročnost hry nutil české hráče vyždímat ze sebe všechno. Což se ve velkém množství dařilo.
Radimu Rulíkovi se musel líbit zejména exponovaný výkon Filipa Chlapíka, jenž dal do své hry maximum energie i sílu hry na kotouči. Díky tomu například Češi získali přesilovku, po níž Ondřej Kaše ve 43. minutě bekhendovou dorážkou navýšil na 2:0. A znovu u toho byl Roman Červenka v roli asistenta prvního úderného komanda.
Tribuny slavily, ovšem nikoli na dlouho, nepřehlednou zácpu v předbrankovém prostoru Finové umně zrežírovali, a Robin Salo našel mezírku v Pavlátově postavení. Záhy Seveřané znovu zvedali ruce, ovšem srovnávací gól padl prokázaným kopnutím, takže si Češi oddechli, dál vedli.
Jenže v čase 59:05 vyšla hostům hra bez brankáře a dorovnali manko na 2:2. Vše se zdálo v pořádku, ale Radim Rulík sáhl k riskantní trenérské výzvě kvůli pohybu Fina v brankovišti a rozhodčí reklamaci uznali! K velké nelibosti hlavního kouče Finů. V čase 59:57 pak Lukáš Rousek uklidil kotouč do prázdné klece.
Národní tým v pátek čeká trénink v Liberci, po něm přesun do Prahy, odkud se výprava vydá do Curychu s cílem udolat Švédy a Švýcary.
Nejstarší střelci v historii národního týmu
- Jaromír Jágr - 43 let, 2 měsíce, 28 dní
- Petr Nedvěd - 42 let, 10 dní
- Roman Červenka - 40 let, 1 den