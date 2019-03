Chmielewski přišel o zuby: Kamarád netrefil branku. Zákrok trval 4 hodiny | iSport.cz

„Zubů mi chybí už hodně, ale v poslední době jsem ztratil čtyři,“ usmál se Chmielewski a odkryl tím horní řadu zubů zpevněných bílým drátkem. „Spravil mi to kamarád zubař. Kdyby se to týkalo jen čistě zubů, tak bych hrál normálně s plexi. Ale jde o kořeny, proto hraji s krytem. Ten mi jinak strašně vadí.“

Do zubů dostal Chmielewski pukem pár dní před startem play off. „Kamarád netrefil branku,“ pokrčil rameny. „To se stává, pořád je kamarád. Byl jsem zrovna za bránou, neměl jsem tam co pohledávat. Máme na tom spolu rovný díl viny, padesát na padesát.“

Dentální zákrok nebyl úplně jednoduchý. Na zubařském křesle Chmielewski strávil tři a půl hodiny. „Bylo to složité. I pro mě to bylo těžké, furt s tou držkou otevřenou...“ zasmál se. „Nepříjemné to bylo pro kamaráda zubaře, i pro mě.“

Že by čtvrtfinále vynechal, o tom neuvažoval ani chvíli. „Vůbec, to je play off. Nepamatuju zápas, kdy jsem se cítil na sto procent zdravý, že by mě nic nebolelo. Hokej je tvrdá hra a mám rád srážky. Něco bolí, ale je to play off a hokej.“

Už v prvním zápase se Chmielewski blýsknul parádní kličkovanou přes tři soupeře. Ve druhém čtvrtfinále se trefil. Se štěstím. Jeho rána z mezikruží ve 27. minutě trefila tyčku, puk zůstal za Patrikem Bartošákem. Ten nevěděl, kde puk je a když na něj začal dorážet David Cienciala, srazil si ho nohou za sebe.

„Měl jsem štěstí,“ líčil Chmielewski. „Důležité bylo vyhrané buly od Davida Ciencialy. Dostal jsem puk na jedničku od Ondry Kovařčíka, gólman asi moc neviděl, měl před sebou hodně hráčů. Chtěl jsem přes ně vystřelit a trefit bránu. Měl jsem trochu štěstí, že puk skončil za čárou.“

Polský útočník přiznal, že i když bylo skóre proti prvnímu duelu (3:2) jasnější, zápas byl pro Oceláře náročnější. „Vítkovice víc bojovaly, byly na nás lépe připravené, výsledek to neukazuje, ale zápas byl těžší. Hrálo se těžko. Podržel nás Šimi (Hrubec). Počítám, že v Ostravě to bude ještě těžší, přijde více diváků. Víme, jak to tam je. Bude to hra chyb, myslím si, že to bude o jednu branku. Těším se na to.“

