Hrdina Olomouce Knotek. Brusle mu rozřízla nos, ale dohrál: Vytryskly slzy! | iSport.cz

„Sklonil jsem se, plzeňskému hráči vylítla pata. Před očima jsem měl jen tu brusli, trošku jsem se i lekl. Byla to rána přímo do frňáku, vytryskly mi slzy. Mazal jsem na střídačku, protože jsem vůbec nevěděl, jak na tom jsem. Nešťastný okamžik,“ popsal centr první formace.

V kabině mu nos sešili, má na něm jeden steh. Kustod Petr Přecechtěl rychle namontoval mřížku, aby mohl Knotek pokračovat v utkání. S novou ochranou se necítil komfortně. „Hraje se v tom naprd,“ přiznal. „Mám to poprvé od dorosteneckých let. Je to prostě divný. Člověk to má přilepené na bradě, špatně se dýchá,“ postěžoval si.

Po sladké výhře ale bolest necítil, úspěch je nejlepší lék. „To přebolí všechno,“ usmál se poté, co Aleš Jergl na konci prodloužení rozhodl trefou na 3:2. „Konečně jsme s Plzní udělali druhý bod. Řekli jsme si, že to urveme. Předtím nám vždycky dali v sérii 4:1. Další den je chceme dostat ještě víc pod tlak,“ oznámil jasný plán pro dnešní čtvrtou partii na hanáckém ledě.

