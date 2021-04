Hrdina Tygrů Kváča po postupu do finále: Trochu pocit jako na drogách

Trenér Liberce Patrik Augusta slaví se svými svěřenci premiérový postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Prožíváte životní chvíle s hokejem?

„Ty jo… V tuhle chvíli jo. S odstupem času si vzpomenu i na jiné momenty. Na Budějovice, na Třinec, na Spengler Cup. Ale teď v tuhle chvíli, jak tu před vámi stojím, tenhle moment převládá. Jsem strašně rád a strašně šťastnej! Moc si to užívám. O to víc díky tomu, jak máme stmelený tým, kluci před mnou předvádí naprosto úžasnou práci. Pomáháme si navzájem. Byla to úžasná série.“

Jak se vám spalo před zápasem, ve kterém jste se mohli škaredě zapsat do historie?

„Na psychice pracuju s panem Láskou (trenérem brankářů), mám své věci, koníčky mimo hokej. Uvolnil jsem se, den před zápasem jsem nemyslel na hokej, zavolal jsem přítelkyni domů a ráno po probuzení se pořádně připravil.“

Cítil jste na zádech velkou odpovědnost za tým, anebo se vám podařilo oprostit od očekávání?

„Abych pravdu řekl, já velké momenty miluju, proto ten hokej dělám. Zažil jsem baráž, semifinále Spengler Cupu proti Ambri… Být v klidu i v extrémních chvílích, to je trochu pocit jako být na drogách. Když se uklidníte a padne poslední sekunda, zjistíte, že jste strašně šťastnej. Hokej miluju, nevyměnil bych ho za nic na světě. A tahle série mě hrozně bavila.“

Jak vás bavil hokej po šestém zápase, v němž Sparta srovnala na 3:3?

„Mrzí vás to, ale to je hokej, góly padají. Bez toho by nebyla sranda, ani hokej. Kdyby to bylo pořád 0:0, čekalo se na jeden gól a pak se šlo do kabin, nikoho by to nebavilo. Po šestém zápase jsem se uklidnil, oddechl si s tím, že jedeme dál. Nový zápas.“

Kdy jste v sedmé partii uvěřil, že finále je vaše?

„Až minutu po zápase. Já si myslel, že bude ještě další zápas… (usmívá se) Kluci ke mně přijeli, řvali, že jsme ve finále, já: Cože?! Nemohl jsem tomu uvěřit. Všem našim lidem v klubu patří velký dík, že jsme se dostali až sem. Jakmile všichni naskákali na led, teprve potom jsem našemu postupu uvěřil. Zalil mě pocit obrovského štěstí.“

Kolik padne piv?

„V neděli začíná finále? Já moc nepiju, ale pár piv si dám. Dvě, tři na oslavu. Pak si oddechnu, zregeneruju, sezona nekončí.“

Zajímal vás soupeř pro finále?

„Vůbec. Já jsem tam od toho, abych pomohl vzadu. Nikdo z nás to neřešil. Porazit musíte každého.“

Před čtvrtfinále a semifinále jste měli obrovské pauzy, první finále je už v neděli. Vyhovuje?

„Takhle je to naplánované, já bych to neměnil. Série byla dlouhá a koronavirová sezona namačkaná, síly docházejí. Dlouhé pauzy mi seděly. Jsme profíci, musíme se připravit, jedeme dál.“

SESTŘIH: Sparta - Liberec 1:2. Domácí obrat v sérii nedotáhli, o titul si zahrají Severočeši

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:46. Řepík Hosté: 07:41. Vitásek, 32:43. Najman Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Piskáček, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech (A), Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), Gríger, Lenc – J. Vlach, A. Musil, Bulíř – Najman, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Hradil – Špůr, Ondráček. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

