Jak trenér Patera běsnil v Třinci na sudí: Pojď sem, kam jdeš, ty vo*e?!

Vybuchl a podle všeho právem. Boleslavský trenér Pavel Patera dostal ve čtvrtečním sedmém semifinále Generali Česká play off v Třinci (0:3) trest do konce utkání. Rukou sáhl po rozhodčím Oldřichu Hejdukovi, což je samozřejmě v rozporu s pravidly. Ještě před tím chybujícího sudího počastoval slovy: „Pojď sem, kam jdeš, ty vole?!“, což zachytil mikroport stanice O2 TV Sport. Na tiskové konferenci si pak kromě chyb stěžoval i na aroganci pruhovaných mužů .

I jinak vyhlášený kliďas jako Pavel Patera se tentokrát neudržel. Emoce vytryskly naplno. Cítil, že Mladá Boleslav měla v rozhodujícím utkání o všechno navrch a byla zásadně poškozena. Koneckonců, hned ráno se šéf komise rozhodčích Vladimír Šindler vyjádřil, že sudí Oldřich Hejduk chyboval. Dostal stopku a největší možnou pokutu.

Pojďme ale postupně po stopách čtvrtečního utkání. První sporná situace přišla ve 13. minutě. Bruslaři se radovali z branky, kterou nicméně odvolala úspěšná trenérská výzva Třince. Lotyšský útočník Maris Bičevskis sice dotlačil puk ve skrumáži před brankou za záda Ondřeje Kacetla, ještě předtím ale Jan Stránský lehce zavadil právě o třineckého gólmana.

„Byl tam aktivní pohyb na hraně brankoviště do hlavy gólmana, ten ho lehce zasunul do brankoviště a z tohohle důvodu jsme to nemohli uznat,“ vysvětloval boleslavské střídačce rozhodnutí sudí Pavel Hodek. „My jsme ale viděli, že ho tam třinecký hráč natlačil,“ opáčil Patera. „Ne, ne, ne. Byl tam aktivní pohyb Stránského rukou do helmy, proto jsme to nemohli uznat,“ zopakoval Hodek.

Třinec - Mladá Boleslav: Ocelářům vyšla challenge! Hostující gól byl odvolán kvůli nedovolenému počínání Stránského

Situace nebyla pro rozhodčí úplně jednoduchá. Mohli se rozhodnout na obě strany, nakonec zvolili odvolání gólu. Stav zůstal bezbrankový, Boleslav to nicméně nijak nerozhodilo a dál pokračovala v aktivním pojetí hry. V pátek ráno komise rozhodčích přinesla verdikt, že tato situace byla rozhodčími vyřešena správně.

A pak je tu nejvíce diskutovaný moment ze 47. minuty. Stav byl stále 0:0, nervy drásající utkání gradovalo. Oceláři dostali exkluzivní možnost přesilovky pěti proti třem trvající minutu a 29 vteřin. I v dvojnásobném oslabení se ale dostal Bičevskis do samostatného úniku, který se snažil hasit Tomáš Marcinko zcela evidentním sekáním.

Jenže rozhodčí Hejduk, který byl u situace blíž, zůstal v klidu. A o půl minuty později na druhé straně udeřil Martin Růžička. Třinec vstřelil důležitý první gól. Boleslavský kapitán Martin Ševc pak orodoval u rozhodčích, aby přijel s vysvětlením k boleslavské střídačce, Patera už stál rozzlobený ve dvířkách.

„Já se zeptám, jestli chce výzvu, nebo ne. Jedu se ho zeptat,“ říká Hejduk ještě v komunikaci s kolegou Hodkem. „Teď se bavíme, jestli si chcete vzít výzvu, nebo ne,“ vykládá už Paterovi. „Za co? Tady na tu sekeru, jak šel sám?“ ptá se kouč Boleslavi, načež sudí beze slova odjíždí. „Pojď sem, kam jdeš, ty vole?!“ řve Patera a po rozhodčím sáhne. Hejduk hned ukazuje dvouminutový trest za nesportovní chování, šampion z Nagana ještě vztekle bouchne vrátky.

Rozhodčí se nakonec shodli, že se musí jednat o trest do konce utkání. Pro Pateru tedy vykázání na tribunu. Po chvíli k boleslavské střídačce přijíždí pro změnu Hodek. „Ještě jednou se ptám, proč se nepískala ta sekera a proč se nepískala ta vysoká hůl? Tak mi to vysvětlete, proč odjíždí?“ pokračuje Patera v dotazu už klidnějším tónem. „Pavle, já ti jedu říct. Bohužel si na rozhodčího sáhnul, dostal jsi trest do konce utkání,“ vysvětluje Hodek.

„Já se na něco ptám a on odjíždí. Takže já mám jít pryč jako jo? Neměli byste jít spíš pryč vy? Vy normálně rozhodnete zápas, ty vole,“ vysype Patera ještě na Hodka. Vysvětlení neodpískání trestného střílení se nicméně nedočkal. Pak se odebral vedle střídačky na tribunu, kde sledoval zbytek utkání. Bruslaři ještě nastřelili dvě tyčky, ale branky se nedočkali. Třinec naopak ještě dvakrát udeřil při powerplay a slavil postup do finále po výhře 3:0.

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po přesilovkovém gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

Patera pak na tiskové konferenci trpělivě odpovídal na dotazy. Stále to v něm bublalo, pokutě za komentování sudích se určitě nevyhne. „Tam je prostě arogance. Člověk se na něco zeptá, on se baví úplně o něčem jiném. Jakou pak mají mít autoritu, ty vole, když nedokážou vysvětlit, na co se ptáte. To je hrozný. Měli jsme prohrát normálně a byl by klid, ale tohle je hnus.“

Boleslav se může cítit právem poškozena. Komise rozhodčích uznala, že sudí Hejduk chyboval, když nenařídil trestné střílení za faul na Bičevskise. „Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání,“ uvedl předseda komise Vladimír Šindler.

Hejdukovi byla zastavena delegace na další zápasy a dostal i největší možnou finanční pokutu. Jde jen o slabou náplast, na postup do finále si musí Mladá Boleslav minimálně rok počkat…

