Bulíř velí před předkolem play off: Větší svině musíme být my

Bude to série zklamaných. Plzeň zakončila základní část popáté v řadě mezi elitní šestkou, do play off jde popatnácté v řadě. V poslední chvíli jí však vyklouzl přímý postup čtvrtfinále. Mladá Boleslav po dobrém podzimu sklouzla na jedenácté místo. Předkolo znamená pro oba týmy šanci to napravit. „Začíná nová liga, nová sezona. Musíme udělat všechno, abychom postoupili,“ předeslal náčelník indiánské ofenzivy Michal Bulíř.

Na Mladou Boleslav naráží západočeský celek potřetí. Na jaře 2015 prohrál v předkole 1:3 na zápasy. Před dvěma lety se oba soupeři měli střetnout ve čtvrtfinále. Kvůli covidu však na souboj vůbec nedošlo. Před rokem ztroskotala Plzeň na Olomouci, Bruslaři si vyjeli dráhu až do semifinále.

V tomto ročníku skončili s patnáctibodovou ztrátou na šestou Plzeň. Bilanci však měli vyrovnanou. Dvě výhry proti dvěma porážkám. „Vzájemné zápasy ze sezony nehrají roli, bude rozhodovat momentální forma. Ale jsou jednoznačně favorit série. Celou sezonu podávali stabilní výkony, patřili mezi nejlepších pět týmů ligy,“ vzkázal trenér středočeského celku Radim Rulík.

„Jdeme do toho jako outsider, můžeme je překvapit. Věřím, že se to povede,“ přidal se útočník Jan Eberle. „Se základní částí jsme nemohli být spokojení. Po první čtvrtině to vypadalo úplně jinak, než to dopadlo. Dílčí cíl jsme si splnili: předkolem. Jsme tým odhodlaných kluků, kteří se chtějí dostat co nejdál. Z druhé strany mám zkušenost, co obnáší hrát za tým z pátého místa proti dvanáctému, vím, jak to může vypadat. Budu se jen snažit, abychom Plzeň překvapili, co nejvíc ji potrápili a dostali se přes ni do dalšího kola,“ vyzval.

Taky Indiáni se oklepávali z rozčarování v cílové rovince základní části, kdy po třech porážkách přišli o jistotu čtvrtfinále. Stejně jako soupeřům se jim otevírá šance napravit to, co pokazili, a zažehnat zklamání. „Sezonu musíme vnímat pozitivně, celou dobu jsme se pohybovali poměrně vysoko. Před ní bychom to brali jako velmi dobrý výsledek. Neměli jsme moc špatných zápasů, kdy by nás soupeř přehrál, přestřílel, zlikvidoval. Mužstvo odvedlo obrovský kus práce. Z toho se musíme odrazit. Začíná nová soutěž. Zklamání jsme určitě cítili, ale nebudeme se na nic vymlouvat a nebudeme se v tom hrabat. Tak to je a začínáme od nuly. Ze sezony si musíme vzít jen to dobré,“ připomněl plzeňský kouč Miloš Říha.

„Hlavně si musíme nastavit hlavy na vítězství. Základní část pro nás nedopadla tak, jak bychom chtěli, ale teď jedeme dál,“ líčil asistent kapitána Petr Kodýtek. „Sezona je nějaká a ne úplně podle mých představ. Tohle všechno házím za hlavu, chci se v play off ukázat a co nejvíc pomoct týmu, abychom dokázali jít přes Bolku dál,“ zdůraznil hbitý útočník.

V Plzni moc dobře vědí, jak nepříjemný soupeř proti nim vyrukuje. Tým věrný svému bruslařskému názvu, stále v pohybu, s tlakem na bránu. Budou dunět mantinely, trochu koření přidají i střety s hráči, kteří ještě nedávno působili v Plzni.

Jako Eberle, který tam strávil tři sezony a nastupoval v útoku s Kodýtkem, nebo Matyáš Kantner, jenž se s ním znal od mládeže a do Boleslavi ho vyměnili začátkem prosince. „Mluvili jsme s Ebym a dělali si srandu, že to na nás může vyjít a budeme hrát proti sobě. Nějaké kecy před tím ještě asi proběhnou,“ přiznal Kodýtek.

Západočeši měli v základní části třetí nejlepší přesilovky, využili každou čtvrtou. V oslabení byli premianty. Tyhle věci budou rozhodovat a můžou si v nich věřit. Každopádně se dá očekávat vyrovnaná série s těsnými výsledky.

„Nějaké zápasy play off jsem už odehrál, nebude to o kráse. Bude záležet na maličkostech, vyhraných soubojích, to nás může posunout dál. Na každém metru zkrátka musíme být větší svině my, když to tak řeknu. Nečeká nás nic lehkého,“ pravil nejproduktivnější plzeňský hráč a třetí muž extraligového bodování Michal Bulíř. V roce 2016 získal titul s Libercem a ještě dvakrát s ním postoupil do finále.

„Musíme do toho jít s čistou hlavou. Začíná nová liga, nová sezona. Těším se na to. V posledním zápase jsme nedali lidem, co chtěli a co jsme chtěli my. Uděláme všechno, abychom je potěšili, předkolo zvládli a šli dál,“ dodal plzeňský útočník.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:1p. Západočeši mají čtvrtou výhru v řadě, rozhodl Budík

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 2:1. Bruslaři utnuli bídnou sérii, rozhodl Kousal

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:4. Góly Bulíře nestačily. Hosté rozhodli v závěru

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE