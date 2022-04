SESTŘIHY: Sparta rozebrala Motor 5:1. Drama v Třinci rozhodl sporný nájezd

Bezgólové drama, nájezdy rozhodl Svačina

Třinečtí hokejisté porazili ve druhém semifinále na svém ledě Mladou Boleslav 1:0 po nájezdech a vedou v sérii 2:0. Zápas rozhodl v rozstřelu Vladimír Svačina, který proměnil oba pokusy. Ondřej Kacetl udržel stejně jako při nedělním vítězství 3:0 nulu a Bruslařský klub jej i v součtu s loňským play off nepřekonal ze hry už 220 minut. Série se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde bude pokračovat dvěma zápasy ve čtvrtek a pátek.

Hostující Ševc, který nedohrál úvodního utkání za úder do hlavy Daňa, mohl i po přezkumu vyššího trestu nastoupit a domácí diváci na něj při každém jeho kontaktu s pukem pískali. Sestavy zůstaly na obou stranách beze změn.

Ani jeden tým nepouštěl soupeře v úvodní třetině do mnoha šancí, ty největší se zrodily na straně domácích po přečísleních dva na jednoho. V obou případech se do něj dostal Růžička. V první akci ale po jeho pasu Vrána ani nezakončil a při druhé vystihl Krošelj jeho pokus o bekhendový blafák a puk mu vypíchl holí. Mladá Boleslav si připsala jen tři střely, Třinec vyslal o čtyři více, ale v letošním play off ještě neskóroval dříve než ve 29. minutě.

Růžičku dělily v prostřední třetině od branky jen centimetry, když jeho střelu v přesilové hře vyrazil Krošelj na tyč. Hostující gólman poté vytáhl efektní zákrok lapačkou proti šanci Hrehorčáka. Na druhé straně Eberle usměrnil chytrou přihrávku Ševce na třineckou branku, ale Kacetl se stačil přemístit a sklapnout včas betony. V závěru třetiny se už množily spíše strkanice před oběma brankami.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 1:0sn. Druhý bod pro Oceláře, v nájezdech rozhodl Svačina

Domácí Ondřej Kovařčík z přečíslení těsně minul ve 45. minutě branku a vyrovnané třetí třetině mohl přiblížit hosty k výhře Šťastný, ale z individuálního průniku ztroskotal na Kacetlovi.

Od začátku prodloužení bylo rušno před oběma brankami, za domácí zahrozil z otočky Hrehorčák a Krošelj zasahoval na brankové čáře vyrážečkou. Na druhé straně jen těsně netrefil branku z přečíslení Raška a Kotala napálil Kacetla ve velké šanci jen do hrudi. Na ledě se i přiostřilo, Růžička srazil k ledu Bičevskise a Pláněk Vránu, který ještě bruslí zasáhl nepříjemně do nohy Kotalu. Oba týmy promarnily po jedné přesilové hře.

V nájezdech hned v první sérii překonal Krošelje střelou Svačina a ve třetím kole vyrovnal forhendovou kličkou Kousal. Oba úspěšní střelci si zopakovali souboj v šesté sérii a uspěl jen Svačina, byť hosté reklamovali, že při forhendové kličce udělal pohyb zpět, když se snažil vyhnout vystrčené hokejce Krošelje.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Byl to od prvních minut boj, oba brankáři chytali skvěle. A přestože padl jediný gól, tak se to muselo líbit. Pro nás super vítězství do dalšího pokračování v sérii. Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi, ale bude se nám dobře odpočívat a těšíme se na třetí zápas. Vláďa (Svačina) to udělal velmi dobře, vstřelil branku, rozhodčí to uznal a to nám dalo vítězství.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas byl z naší strany výborný. Hlavně jsme ubránili přesilovku soupeře, kterou má úplně skvělou. Drželi jsme i díky tomu celý zápas ve hře. Byl docela zvláštní, protože aby Třinec nedal doma gól čtyři třetiny, tak se asi nestávalo často. Podali jsme strašně obětavý výkon, postupně to byl vyrovnaný zápas. Došel do nájezdů a rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo. Tím se ale nic nemění.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Svačina Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí T. Veselý, Stano – Brejcha, Špůr Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Sparta nasázela Motoru pět gólů

Hokejisté Sparty porazili porazili ve druhém semifinále play off extraligy České Budějovice 5:1 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Gólem a asistencí se pod vítězství Pražanů, kteří v play off doma ještě neprohráli, podepsali Michal Řepík, David Tomášek a Filip Chlapík. Boj o postup do finále pokračuje ve čtvrtek na jihu Čech.

Do sestavy domácích se po dvouzápasovém trestu vrátil ruský útočník Stoljarov a trenéři Pražanů tak pozměnili složení hned dvou formací. Zpět složili i útok Tomášek - Vitouch - Chlapík, jenž se výrazně podepsal pod postup Sparty do semifinále přes Liberec.

V první třetině však byli střelecky aktivnější hosté, domácí ale soupeře vyučili z produktivity. V 7. minutě byli blízko prvnímu gólu Jihočeši. Puk, který prošel Hudáčkovi mezi betony, však dokázal včas odvrátit Němeček a následně trefil Gulaš tyč.

Ještě, než byla přerušená hra, se ale prosadili Pražané. Obránce Polášek našel před brankou volného Řepíka a kapitán Sparty si připsal první gól v play off. Poté mohl vyrovnat Vráblík, slovenský gólman ve službách domácích ale jeho pokus vyrazil a v závěru první části navýšil vedení favorita důrazný Thorell.

SESTŘIH: Sparta Praha - České Budějovice 5:1. Domácí si zastříleli a berou druhý bod v sérii

Do druhé třetiny vstoupili domácí mnohem aktivněji a hned na začátku mohl jejich vedení navýšit Chlapík, Hrachovina byl ale pozorný. Českobudějovický gólman poté svůj tým podržel ještě několikrát. Ve 30. minutě se vyznamenal i jeho protějšek Hudáček, jenž lapačkou zlikvidoval Štencelovu střelu. Velkou šanci duel zdramatizovat měl poté Motor v početních výhodách, dva po sobě jdoucí fauly Řepíka ale nevyužil.

Hned na začátku závěrečné dvacetiminutovky ale překvapil Hudáčka vyjetím zpoza branky Gulaš a snížil na 1:2 z pohledu hostů. Sparta však následnou zvýšenou aktivitu soupeře otupila dvěma góly v rozmezí 50 sekund. Nejprve se přesně trefil Moravčík, poté zakončil do prázdné branky Tomášek.

Následně se na ledě začalo i trochu jiskřit a Sparta bleskově využitou přesilovkou pět na tři vedení navýšila, když Strmeně, který ve 47. minutě nahradil Hrachovinu, překonal Chlapík. Další gól již více než 12 tisíc diváků v O2 areně nevidělo, i když domácí hráli ještě několik přesilovek.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Dnes jsme oproti neděli podali zlepšený výkon a dali jsme góly v důležitých momentech. Pro nás je to důležité druhé vítězství. Teď se musíme nachystat na zápasy venku, pořád víme o velké síle soupeře, protože hrají výborně.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a myslím si, že jsme paradoxně odehráli dobrou první třetinu a prohráli jsme ji 2:0. Udělali jsme dvě chyby a Sparta nás potrestala. Pak jsme se nadechovali k obratu, ve třetí třetině jsme měli pasáž pěti minut, kdy jsme hráli dobrý hokej a dali jsme i kontaktní gól. Už to vypadalo, že zápas zdramatizujeme, ale udělali jsme další chybu, dostali gól a kvalitní tým si poté utkání pohlídal. Kluci bojovali, makají, akorát jejich gólman nám stojí v cestě. Chytá výborně a zatím je rozdílovým hráčem. Musíme najít cestu, jak mu to udělat komplikovanější.“