Hrát srdcem a ukázat sílu! Hrdina Pour vystřelil Plzni výlet pod Ještěd

Tanec ještě nekončí. Hrála se 71. minuta zápasu, Plzeň podruhé v prodloužení hrála přesilovku. Jakub Pour nemilosrdnou ránou z pravého kruhu odvrátil vyřazení Indiánů a poslal sérii předkola s Libercem ještě jednou pod Ještěd. „Věřili jsme, že to zlomíme na naši stranu, a jsme rádi, že se to povedlo,“ usmíval se střelec gólu, který se na západ Čech vrátil během sezony ze zámoří. Indiáni po vítězství 2:1 stav vyrovnali. Rozhodující pátý zápas se hraje v úterý v Liberci.

Pokyny před prodloužením? „Hrát srdcem a ukázat sílu, která v nás je,“ líčil Jakub Pour. Západočeši stejně jako v sobotním třetím duelu otevřeli skóre. A zrovna tak nevyužili efektu prvního gólu. Naopak poprvé v sérii neubránili libereckou přesilovku, po odvážném výletu vyrovnával Oscar Flynn. Ale už na to nedoplatili. Po porážce 1:3 to Liberci vrátili.

Od začátku se hrálo rychle a hodně ostře. Mezi hráči to hlavně v první třetině jiskřilo, jen vybuchnout. Indiáni neměli co ztratit a vyjeli na led s tím, že soupeře jejich hokej musí bolet. Tygři se ochotně přizpůsobili. Vytvářely se dvojičky, vznikaly strkanice, liberecký Jaroslav Vlach si jednou něco vysvětloval se Samem Bittenem, a když se do sebe už trochu víc pustili Pour s Adamem Najmanem, zasáhli rozhodčí a rozdali tresty.

„Je to play off, hrajeme proti sobě každý druhý den. Někteří hráči mezi sebou můžou mít nějakou zášť, ale pořád to bylo v rámci fair play,“ zmínil se Pour. Liberečtí museli mít obzvlášť pifku právě na raubíře Bittena, který se snažil dostat se jim nejvíc pod kůži a často je vytáčel. Právě po něm vyjel v nastaveném čase Michael Frolík, jinak celý zápas působící spíš jako uklidňující element. Jenže to přehnal a musel ven za vražení na hrazení. Už předtím se Bílí Tygři ubránili po vyloučení Bulíře, tentokrát už ne.

Plzeň se před zápasem ohradila proti výkonu rozhodčích ve třetím utkání a zveřejnila důkazní materiál, kdy cítila křivdu. Kromě dlouhodobě zraněného špílmachra Petra Kodýtka postrádala ještě Kryštofa Hrabíka, který dostal trest na dva zápasy za zákrok, za který ho sudí nevyloučili, ale z podnětu soupeře se jeho zákrokem na Najmana ve třetím duelu zabývala extraligová disciplinárka.

Přesilovky nepatřily k silným stránkám obou soupeřů. Flynn to před vyrovnávací trefou vzal na sebe, prošel sám mezi dvěma hráči a pak trefil mezi betony. Plzeň se v početní výhodě taky spíš trápila. „Ale provedli jsme lehkou změnu, naštěstí to vyšlo. Sehráli jsme to jednoduše a v jednoduchosti je krása,“ usmíval se hrdina okamžiku Pour.

Liberec hrál v základní části 20 prodloužení, z nich vyhrál jen osm. Přestože tehdy šli na sebe tři proti třem a tentokrát už se bojovalo v nastavení v plném počtu, výsledek z pohledu šelem dopadl podobně. Ještě ke konci třetí části se přitom zdálo, že má k vítězství líp nakročeno tým z Pojizeří.

Jakub Rychlovský však při výpadu dva na jednoho nedal, po bleskové střele Najmana vytáhl plzeňský Dominik Pavlát zákrok série. „Neskutečný výkon. A nejen v tomhle zápase, v celé sérii. Jsme rádi, že máme gólmana, který nás drží,“ ocenil Pour.

Plzeň tedy odvrátila konec sezony a vynutila si páté pokračování. „Pojedeme tam se stejným cílem, jaký máme doteď. Chceme zápas zvládnout a věřím, že na to sílu máme. Je to hodně náročné, ale naší odměnou je, že utkání zvládneme a ta energie se nám vrátí. Už jen tím, že dotáhneme zápas k vítězství. Vidíte fanoušky a rodiny, jak se smějí, a v tu chvíli je ta síla zpátky,“ dodal Jakub Pour.

