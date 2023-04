Majitel Pardubic Dědek zuří, je naštvaný na sudí: Tohle byla ostuda

Ve druhém semifinále způsobilo bouři, že majitel Vítkovic Aleš Pavlík šel seřvat rozhodčí po zápase sám. Vy jste se uhlídal?

„K něčemu takovému se nesnížím. Ale je potřeba se ozvat, protože tohle byla ostuda. Neříkám, jestli to bylo úmyslně, nebo neúmyslně. Jde mi o to, že profíci takový zápas zvládnout musí. Máte vypjatou sérii, důležitý zápas za stavu 2:2. A tam bylo takových chyb! Někdy se stanou, to samozřejmě pochopíte, jenže nepochopíte, když je jich tolik.“

Hádám, že nejvíc asi naštval zákrok při vaši power play, kdy si nikdo nevšiml podražení Říčky a soupeř dal do prázdné na 4:2. Je to tak?

„To byl vrchol. Je úplně jedno, že je play off a že do konce zápasu schází jen pár minut. Ale jde o zákrok, který je v rozporu s pravidly, tak se má pískat.“

Cítil jste, že rozhodčí v zápase celkově dost rozvolnili metr, nebo poškodili Pardubice?

„Co se týká poměru špatně posouzených faulů, tak šel jasně proti nám. Už po minulém zápase v Třinci mi pan Pešina (manažer rozhodčích) potvrdil, že tam byly zákroky na Vondráčka, které měly být pískané, a nedošlo k tomu. My tam nedostali jedinou přesilovku, první oslabení se vůbec nemělo konat, protože Vondráček dostal kravatu, bránil se, ale vyloučen byl jen on. Teď mi sám ředitel extraligy Loukota potvrdil, že rozhodčím zápas nevyšel. Jenže to je naprosto nepřijatelné, rozhodčí nás poškodili. Víte, na co jsem zvědavý?“

Povídejte.

„Jestli i zítra Martin Loukota veřejně řekne, že rozhodčí zápas nezvládli, nebo uslyšíme, že opět pískají výborně. Nezvládli to.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:4. Oceláři krok od finále, kontroverze v závěru Video se připravuje ...

Dají se podniknout z vašeho pohledu nějaké další kroky?

„Ne, je to bezmoc. Tenhle zápas už vám nikdo nevrátí. My se s tím ještě v Třinci popereme, věřím, že vyhrajeme. Ale jde mi o to, že v důležitém zápase, kdy padá málo gólů, může mít každé špatné rozhodnutí fatální následky. Kdyby šlo o tři chybná vyloučení, tak nic neřeším. Jenže těch neodpískaných faulů bylo takové množství... Nezvládnutý zápas. Nerozumím tomu.“

Máte pocit, že semifinále nepískají ti nejlepší?

„Kika i Šindel patří mezi profesionální české rozhodčí. Nevím, kdo jiný by potom měl pískat. Jeřábek je u nás nejlepší, ale nemůže pískat každý den, což chápu... A nejde jen o fauly. Podívejte se, jak Třinec úmyslně zdržuje při zakázaných uvolněních. Nic se neděje, netrestá se. Pešina mi řekne, že je to chyba a musí se všechno příště nastavit od začátku. Jenže my máme nějaká pravidla a nedodržují se. To prostě nechápu. Jaké nastavit od začátku? Je play off a my nejedeme podle pravidel. Jak to může skončit?“

Někdo bude ukřivděný a hráči se servou.

„A to chceme, aby se tam někdo na ledě zavraždil? Asi ne, co? Na Sedláka vidíte dvě hrazdy, dostane ji i na zemi a nic. Nejde teď vůbec o nějaké dodatečné trestání soupeře disciplinárkou. Jen zkrátka když za stavu 0:0 můžete dostat několik přesilovek, ale nedostanete je, je to donebevolající.“

Co čekáte, že by mělo vedení extraligy teď udělat?

„Postavit se k problému. Rád bych aspoň slyšel, že rozhodčí zápas nezvládli, za což si zaslouží omluvu diváci, kluby i partneři. Pokud je APK schopné se postavit za rozhodčí a říct, že pískají výborně, mělo by umět říct, kdy se něco nepovedlo. Rozhodčí by zkrátka měli pískat podle pravidel.“

Cítím někdy i tu trochu falešnou obhajobu tak, že se snaží rozhodčí uchránit od veřejného lynče. Nemyslíte?

„O žádný lynč nejde. Jde o to, že mají platit pravidla, ale pokud je jako rozhodčí nedodržuji? No tak se nemůžu divit, že s tím někdo nebude souhlasit. Sledujeme skvělou hokejovou sérii, která trpí tím, jak je řízena. Vždyť jsme kvůli tomu mohli prohrát už v Třinci, ale kluci naštěstí ubránili skvěle oslabení. Řekl jsem Pešinovi, že nebudeme dělat žádný humbuk. Jenže přijde další zápas a stane se tohle. Nezlobte se, tohle není možný.“

Na druhou stranu, hodně zpomalovacích faulů se v Česku nepíská celý rok. Občas se metr rozhodčích na to, co je faul a co není, vyvíjí i během hry. S jistou dávkou cynismu, podobně vedené zápasy se dají asi čekat, nebo ne?

„To se nedá. Znovu se vrátím k tomu poslednímu faulu na Říčku v závěru zápasu. Jasné podražení, které se musí pískat. To nebyl nějaký háček, o kterém se můžeme bavit, jestli byl, nebo ne. Tam měl jít soupeř jasně do čtyř a nešel.“