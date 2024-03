Otrávený Ondrušek: Psychickou výhodu jsme Liberci hodili na talíř

Neskrývaná radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Co se vám nyní v hlavě odehrává?

„Teď panuje velké zklamání. Představovali jsme si to trošku jinak. Doma jsme měli zvládnout alespoň jeden zápas ze dvou. Hlavně ten první… Po dvou třetinách jsme vedli a prohráli si to při vlastní přesilovce při obdrženém gólu. Po zápasech v Liberci byla psychická výhoda na naší straně a my ji hodili soupeři na talíři.“

A v rozhodujícím pátém utkání se vám to začalo sypat od samého úvodu, v páté minutě jste prohrávali o dva góly a přišli o obránce Švrčka.

„Nebylo to nic jednoduchého a příjemného, nechytli jsme začátek, první gól padl po mém zaváhání. Špatně jsem odhadl vzdálenost od sebe, byl za mnou dřív, než jsem čekal. Dostal svou hokejku pod moji a i když jsme se přetlačovali, tlačil jsem do jeho hole, výhoda byla na jeho straně a využil toho. Chvíli nám trvalo, než jsme se z toho vzpamatovali.“

Následovalo dlouhé vyloučení a druhý gól…

„Bohužel, někdy to tak ve sportu je. Naštěstí Kuba Sedláček v dlouhém oslabení dobře zachytal, kdyby tam neměl zákroky, nebylo by už vůbec o co hrát. Ale snížili jsme, což nás nakoplo, ve druhé třetině tam byly nějaké náznaky. Byli jsme silnější na puku, nechali jsme tam ovšem přečíslit, čehož Liberec využil na 3:1. A to byl pověstný hřebíček do rakve. Ve třetí třetině jsme neměli dostatek sil, abychom s tím ještě něco udělali, nenašli jsme odpověď.“

Potvrdila se známá pravda, že učinit poslední krok je nejtěžší? I když jste měli v zádech skvělé publikum doma, nevyšlo to.

„Jak říkáte. Celou sezonu jsme jakž takž stavěli na domácích zápasech, venku se trápili. Začalo play off a celé se to obrátilo. Věřili jsme, že doma postoupíme, a je velká škoda, že jsme to hned napoprvé nezvládli.“

Leckým jste byli považování za černého koně play off. Pokud to jde, jak sezonu hodnotíte?

„Nemůžu ji hodnotit pozitivně. Vypadli jsme dřív než minulou sezonu, navíc základní část nebyla optimální. Měli jsme slušné momenty, také ovšem strašně moc výpadků. Podle našich představ sezona neproběhla.“

Něco pozitivního najdete?

„Teď se to hrozně těžko hodnotí, protože v hlavách máme hlavně negativní emoce. Chce to pár dní trochu vychladnout.“

Pokud nic jiného, pozitivní mi přijde progres obránce Jakuba Siroty. Vidíte to podobně?

„Samozřejmě, že je to šikovný hráč. Nikdo ho moc neznal, když k nám přišel, a je to pro nás velké překvapení. Doufám, že zůstane v Olomouci co nejdéle a že nám v dalších sezonách pomůže.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:48. Rychlovský, 04:47. Filippi, 35:26. Zachar, 54:08. Vlach Hosté: 19:52. Řezníček Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Hosté: Sedláček (Konrád) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Švrček – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Macuh, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Bambula – Anděl, Knotek (A), Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Ondráček, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7286 diváků

