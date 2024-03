ANALÝZA: Hradec může Pardubice překvapit. Začne Pavlát, nebo Will?

Východočeské derby. Hokejový fanoušek si na rozjezd vyřazovacích bojů nemůže přát lepší souboj. Duely mezi favorizovanými Pardubicemi a Hradcem Králové ve čtvrtfinále play off slibují fantastickou podívanou. Mezi rivaly bude velkou roli při úspěchu hrát i mentalita, ale co se ale týče čistě hokejových dovedností? Mountfield v základní části ukázal, že může být Dynamu více než vyrovnaným soupeřem.

Ano, ve čtyřech vzájemných duelech Mountfield získal pouze jeden bod, zatímco Dynamo jich bralo 11. Představuje to jasnou dominanci Pardubic, jako tomu bylo po většinu základní části? Proti Mountfieldu to však není úplnou pravdou.

Hned ve třech duelech si totiž Hradec Králové vypracoval více očekávaných gólů při hře 5 proti 5.

Očekávané vstřelené góly při hře 5 proti 5 zápas Pardubice Mountfield HK 8. 10. 2023 (výhra Pardubic 4:2) 1,84 1,65 26. 11. 2023 (výhra Pardubic 5:2) 0,85 1,94 12. 1. 2024 (výhra Pardubic 3:2) 0,87 1,29 23. 2. 2024 (výhra Pardubic 3:2p) 2,03 2,16

Problémem byla efektivita. Zatímco Pardubice ve čtyřech zmíněných zápasech skórovaly sedmkrát při hře v plném počtu hráčů, Mountfield pouze třikrát. Dynamo tedy vstřelilo 4,1 branek navíc oproti očekávání. Hradečtí hokejisté disponovali negativní hodnotou -4,04 v zakončování.

Jednoduchou logikou věcí: Hradec Králové v play off potřebuje jednak zvýšit efektivitu svých střel a především kvalitnější výkony od svých brankářů, pokud chce pomýšlet na postup proti favorizovanému Dynamu.

A ještě jednu věc: mnohem méně faulovat. V základní části hráči Mountfieldu obdrželi 230 dvouminutových trestů. S rozdílem -38 byl Hradec třetím nejhorším týmem v základní části. Jestliže totiž dopřejete týmu, který disponuje hokejisty, jako jsou Lukáš Sedlák , Tomáš Hyka , Lukáš Radil , Peter Čerešňák či Libor Hájek, výrazný prostor na přesilovkách, můžete na úspěch zapomenout.

Pavlát, nebo Will ?

Kdo odstartuje play off v brance Dynama? Jedna z nejzajímavějších otázek před pátečním utkáním. Roman Will na své poměry prožil slabší základní část. V kolonce chycených gólů oproti očekávání zapsal negativní hodnotu -0,22.

Oproti tomu Dominik Pavlát v pouhých čtyřech utkáních za Pardubice stihl chytit více než čtyři góly nad očekávání. V Plzni pochytal dalších 7,11 branek nad očekávání. Patřil k nejlepším brankářům extraligy.

Pokud by se měl pardubický trenér gólmanů rozhodovat čistě na základě výkonů ze základní části, měl by play off odstartovat Pavlát.

Pro Willa zase hovoří zkušenosti a jeho postavení v klubu. V Dynamu působí už druhou sezonu a kontrakt má podepsaný až do léta 2028.

