Freibergs cítí, že je Hradec lepší: Chce to i štěstí jako s Lotyšskem na MS

Hlavy dole neměli. Spíš pekelný vztek, jak jim zápas zase vzal roha. Tak vypadalo momentální rozpoložení hráčů Mountfieldu HK po porážce 2:3 v Pardubicích. „Je to pro nás těžká situace. Těžký gól. Celý tým to mrzí, když se lidi dívali na ten zápas, tak jsme byli lepší tým,“ spustil hradecký obránce Ralfs Freibergs pár minut po zásahu Roberta Kousala v posledních sekundách druhého čtvrtfinále. Dobrá zpráva pro jeho tým je, že hraje velmi slušně. Ta špatná je podstatnější, prohrává v sérii 0:2.

Freibergs má z Hradce slušný pocit. „Chceme víc, jenom nemáme štěstí. Podobně jako jsme měli třeba my s Lotyšskem loni na mistrovství světa. To my teď potřebujeme taky,“ vidí motivaci v posledním šampionátu, kde senzačně se svým týmem získal bronz. „Hrajeme náš hokej, hradecký styl. Nikdo nemá rád, když hraje proti nám. Musíme to ještě přeměnit ve vítězství,“ přidal.

Bylo znát, že emocí měl v sobě hodně. V prvním utkání jeho parta vedla 2:0 a padla v prodloužení. Ve druhém od 49. minuty 2:1, ale pak rychle srovnal Richard Pánik v přesilovce 5 na 3. Pět sekund před koncem dal Pardubicím druhý bod Robert Kousal: „My jsme rychlý a důrazný tým, chceme vyhrát každý souboj. Těžko vyhrát zápasy, když hrajete proti víc než dvaadvaceti lidem na ledě.“

Lotyšský bek věří, že se do Pardubic ještě podívá. To znamená, že doma musí Mountfield aspoň jednou vyhrát: „Budou to jiné zápasy, vrátíme se k nám a fanoušci nám pomůžou. S nimi vyhrajeme a zlomíme sérii. Je to jen o nás, ale budeme rádi, když to bude jen o nás.“

Úvahu, že může třeba posílit vědomí, že Hradec dokáže favorita přehrávat, odmítl: „Více to srazí, protože oba zápasy jsme měli vyhrát. Chyběl jen kousek, trochu štěstí.“

Když pak přiletěla otázka, zda přeci jen není překvapený, že je to v zápase 50 na 50, zavrtěl hlavou. „Vidím to šedesát na čtyřicet pro nás. Jsme dobrý tým, máme super trenéry, máme svůj styl hokeje. Budeme v něm pokračovat a musíme vyhrát příští zápas,“ vybídl Freibergs.

Na konci druhé třetiny to vypadalo, že mu Tomáš Vondráček trefil zuby, i když pardubický útočník se mu na místě okamžitě vysmál, že všechno přihrál. Po zápase se Freibergs k incidentu vracet nechtěl: „To je hokej, tyhle věci musíme překonat. Kdo bude mít větší pokoru, vyhraje.“ A chtěl by soupeře s Hradcem ještě víc řezat: „Mělo by to být víc. Je to play off hokej, obě města jsou od sebe kousek. My to slyšíme každý den, jak lidi stojí za námi. Jak jim vadí, když s Pardubicemi prohrajeme. Chceme další zápasy vyhrát.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE