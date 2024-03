Drama na Spartě! Moravčíka odnesli záchranáři. Bitka s hříšníkem v tunelu

Kanadský útočník Zack Kassian, který posílil Spartu před play off, chyběl v úvodní čtvrtfinálové bitvě s Libercem • Michal Beránek / Sport

Oscar Flynn se za faul hned omlouval, i tak zamířil do šatny • Pavel Mazáč / Sport

Byla to tak klidná série… Jeden moment všechno změnil. Brutální faul libereckého Oscara Flynna na sparťanského obránce Michala Moravčíka rozpoutal vášně. Zadák domácích zůstal bezvládně ležet na hrací ploše, spěchali k němu zdravotníci, kteří ho po dlouhém ošetřování na nosítkách dostali do útrob haly. Při tom devětadvacetiletý hokejista zamával fanouškům. Hříšníka, který schytal trest do konce utkání, zasypali pivem a dalšími předměty. Moravčíkovi spoluhráči se pak mstili v tunelu, kde Flynna napadli.