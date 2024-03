Třinec pálí, před jeho bránou čisto. Kondelík velí: Narvat tam tři hráče

Moc dobře vědí, jaké je čeká peklo. České Budějovice se na něj taky chystaly, ale až naživo poznaly třineckou dokonalost. Místy až zarazí, jak precizně Oceláři řeší své defenzivní pozice. Motor by mohl mít klíč v Jáchymu Kondelíkovi. Dvoumetrový chlap nemusí na dveře klepat, může je vyrazit z pantů. „Musíme být ještě lepší v tom, jak se dostat k nim do brankoviště,“ má jasno útočník. Třinec vyhrál třináct sérií play off v řadě, do čtrnácté vstoupil výhrou 2:0.

Stačí se podívat na mapu střel, odkud puky létaly v prvním čtvrtfinále na branku. Jako kdyby mezi kruhy vždycky ledaři zapomněli o přestávce zaparkovanou rolbu. Zíráte na dost velké prázdné místo. Zóna bez střel. Ale žádná chyba sběračů dat, to je prostě Třinec v celé své kráse. „Dává si velký pozor, aby se soupeř k nim moc nedostal. Mají velké a silové beky, dost si to tam čistí,“ přikývl Jáchym Kondelík. Je výzva dokonalou síť zkusit rozstříhat.

Českobudějovický útočník má parametry, aby zajeté třinecké praktiky rozbořil. Jenže ani s dvoumetrovým silákem to Motoru v úvodním duelu nešlo. Do 44. minuty svítil na kostce stav 0:0, pak se prosadil Richard Nedomlel a Oceláři spustili kolem Marka Mazance betonové zdi. „Když už jsem se tam dostal, puk se ke mně odrazil a měl prázdnou bránu, nebyl jsem schopen ho tam dostat,“ mrzelo Kondelíka. „Musíme tam jít ještě víc, narvat do ní dva tři hráče a doufat, že se to někomu odrazí od nohy, nebo nám puk padne na hokejku a dáme gól,“ hlásí před pondělní bitvou.

Střely budějovického Motoru v prvním čtvrtfinálovém utkání • Foto Hockey Logic

Když ve hře bez brankáře Motor natlačil všechno kromě rozhodčích do branky, gól nikdo nakonec neviděl. Ani prohřešek proti pravidlům. „Musel bych si to sám prohlédnout, abych tam něco mohl říct. Měl jsem tam jednu dvě dorážky, pak mě někdo zalehl. Neviděl jsem pak nic,“ popsal situaci ze svého pohledu Jáchym Kondelík. Jasně, tady nemohl chybět. „Reklamovali jsme, jestli Růža nehrál rukou. Nevím, co tam podle videa bylo, nebo nebylo vidět. Každopádně rozhodčí tam nic nenašli,“ zahlásil smířlivě.

Třinec byl hodně aktivní, dobře využíval i jen drobné zaváhání v rozehrávce. Tlačil se do koncovky. Vyloženě mistrovské čtvrtfinále číslo jedna. Až v posledních patnácti minutách vsadil s vedením 1:0 na osvědčenou defenzívu a brejky.

ANKETA

„Věděli jsme, co nás čeká. Touhle cestou vyhráli svoje tituly, mají velmi kvalitní tým a počítali jsme s tím,“ přikývl Kondelík. Pro jeho partu je to fuška. Takže? „Musíme být lepší, abychom se k jejich brance víc dostávali, ať to má Mazi (Marek Mazanec) co nejtěžší,“ přidal.

Kolikrát si proti Třinci myslíte, že hrajete a pomalu nacházíte cestu. Jenže vždycky se někde objeví hokejka a zakládáte útok znovu. Máte pocit, že kolem červené vidíte volné místo, kudy by šlo projet. Ano, pocit, u něj to končí. „Třinec má parádní střední pásmo, je potřeba počítat s tím, že zápasy budou o jednom dvou gólech. Nedělají moc chyb, čekám, že celá série bude vypadat podobně,“ odhaduje Jáchym Kondelík. „Snažili jsme se hrát podobně jako oni, dělat co nejméně chyb. Jen Třinec dal bohužel gól,“ mrzelo ho.

Střely třineckých Ocelářů v prvním čtvrtfinálovém utkání • Foto Hockey Logic

Aby nedošlo k nedorozumění, Třinec vážně nevytáhl ve středním pásmu jen čekání a past. Kdepak, pravidelně se dostával do šancí, měl jich dost. Jen díky Dominiku Hrachovinovi ovšem trval víc jak dvě třetiny bezbrankový stav. „Hrášek byl fantastický. Stojí proti nám tým, který vyhrál třináct sérií play off v řadě, takže potřebujeme vynikajícího brankáře. Oba dva naši kluci tohle dovedou splnit a Hrášek nám dával celou dobu šanci vyhrát,“ dobře viděl i Kondelík.

Motor zkusil správnou cestu, hrál disciplinovaně, nepouštěl Růžičku a spol. do přesilovek. Ale abyste Oceláře dokázali zaskočit, potřebujete silnější aktivitu v útočném pásmu. Mnohem silnější. Jenže tahle písemka je o to těžší v tom, že nemůžete odkrýt vrata vzadu. Jinak se Třinec směje, ujíždí, skóruje a buduje náskok. Tohle má za poslední roky zmáknuté brilantně.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE