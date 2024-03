Tři klobásy od Koblasy! A Litvínov slaví... Kirk točil, bekovka nepomohla

V Litvínově pořádali domácí zabíjačku. Tři klobásy poslal do brněnské branky Petr Koblasa. Na led létaly čepice, na konci se rozezněl vítězný zvon. Střelecký lídr Vervy po základní části byl mužem utkání. Zazářil hattrickem a vypnul Kometu. Verva zvítězila v šestém zápase 4:1 a po devíti letech jde do semifinále. V něm narazí buď na Pardubice, nebo Spartu.

Hlinkův stadion v euforii. „Každá Kometa jednou zhasne,“ hlásal nápis v hledišti. Liam Kirk si při vítězném kolečku natáčel na mobil jásající fanoušky, až mu málem upadl. Brankář Matej Tomek předvedl divákům kotrmelec. V Litvínově se bude hrát hokej i v dubnu, takovou slávu tady nezažili od mistrovské sezony 2014/15.

„Zápas jsme zvládli až nad očekávání,“ liboval si třígólový muž večera Koblasa. „K ničemu jsme je nepustili, dostali jsme jeden vlastní smolný gól. Od první minuty až do úplného závěru jsme hráli super. Chtěli jsme využít domácího prostředí a všichni hráči to zvládli perfektně. Jak byly zápasy předtím vyrovnané, tentokrát jsme měli jasně navrch,“ dodal.

Litvínov věděl, že dostal ještě jednu šanci. Ve čtvrtfinále napřed ukořistil dvě vítězství na brněnském ledě. Jenže při odvetách doma o náskok zase přišel. Poté si vzal na ledě Komety vedení zpátky. Pětkrát po sobě v sérii vyhrál pokaždé hostující tým, což se v české extralize ještě nestalo. Pošesté už ne.

Od prvního střídání bylo znát, že Verva už další příležitost nepustí. Zápas uchvátila do své moci. Na Kometu doslova vletěla, výtečným pohybem si vytvořila drtivý tlak. Všechno dopředu, co šlo, letělo na bránu. Hráči hostujícího celku si museli prvních pět minut připadat jak v mlátičce. Ven z pásma se dostali většinou jen za cenu zakázaného uvolnění.

Litvínovští trenéři v závěru pátého zápasu roztrhli lajnu bratrů Kašových a nově poskládané formace ponechali i v šestém utkání. Ondřej Kaše gól ze hry v sérii nedal, ale díky jeho dvěma zásahům v nájezdech získal Litvínov klíčový první bod a celou dobu byl užitečný ve věcech, které se do primárních statistik nezapočítávají. Top hráč play off, v šestý duel byl jeho nejlepší. Nabil Koblasovi na důležitý první gól a taky připravil jeho druhý zásah.

„Zkušení hráči, ve skvělé formě, těžil jsem z toho. Třetí gól mi parádně připravil Andy (Jindřich Abdul), jsem spokojený. Všichni víme, jaké máme přednosti, a jsem rád, že jsem je využil. Dostal jsem tři parádní nahrávky, třikrát do toho plácl a naštěstí všechny tři dobře trefil. Spadlo to tam, super,“ usmíval se autor hattricku Koblasa, který dal tři góly v zápase přesně po roce, naposledy taky v play off, ale ještě za Karlovy Vary.

Na 3:1 díky jemu odskočila Verva 24 sekund poté, co Kometa dostala dárek po Mosesově nástřelu. Kotouč se odrazil do branky od brusle obránce Denise Zemana. Brněnský tým necestoval na zápas letadlem, kodrcal se po dálnici D1. Trenér Jaroslav Modrý opět nasadil bekovku, s níž vyhrál oba předchozí zápasy na Hlinkově stadionu.

Její kouzlo zafungovalo ve druhé třetině, ale brněnské štěstí netrvalo dlouho. Jedním z rozhodujících momentů byla taky nevyužitá čtyřminutová přesilovka, jakmile stejnou šanci dostal Litvínov, upravil Koblasa na konečných 4:1.

„První čtyři utkání to tak nevypadalo, ale doma se vždycky hraje líp. Do Brna jsme už nechtěli, jsme rádi, že jsme to zvládli. Doufám, že si ještě užijeme další sérii. Nějak to oslavíme, nevíme, jestli budeme hrát už v neděli, nebo až v úterý, ale na dlouhodobé slavení není prostor. Sparta, nebo Pardubice? Mezi takovými soupeři se těžko vybírá, ale celou sezonu jsme měli dobrou, nevidím důvod, proč bychom si neměli věřit,“ uzavřel Koblasa.