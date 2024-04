Kousal o emocích i Voženílkovi: Ať hraje stejně. Když má puk, tak ho ztratí

Zjevil se první mráček. Sparta ztratila jeden zápas semifinále , ale stále vede nad Třincem poměrně v klidu 3:1 na zápasy. Hlavní sdělení nedělního večera ale je, že se emoce rozhořely naplno. Vášně jedou, sčítají se všechny příběhy. Jednu bouři zapálil i Pavel Kousal, když se do něj Třinečtí pustili, že přihrává. „Že bych simuloval? Vůbec,“ odmítá po porážce 1:4. Série se sune zase do Prahy.

Změnil něco Třinec, že vám začíná sérii komplikovat?

„Ani bych neřekl. Hrají pořád tak nějak stejně svůj hokej, jen jim tam spadly dva góly z přesilovky teď ve čtvrtém zápase. My jsme neměli moc dobrý vstup, škoda, že jsme neproměnili přesilovku pět na tři. Zápas by asi pak vypadal jinak, celkově to bylo ale podobné jak všechna ostatní utkání. Rozdíl byl, že jim to tam padlo a nám ne.“

Z tribuny vaše série vypadá jako nejvypjatější v play off. Jak vypadá váš pohled z ledu?

„Věděli jsme, že Třinec je kvalitní soupeř, a taky nám bylo jasný, že zápasy nebudou vůbec jednoduché. Odpovídá to tomu. Diváci jsou asi rádi, že to takhle vypadá. Teď se připravíme na další zápas a tam to prostě urveme.“

Diváci rádi jsou. Co vy? Teče krev, padají velké tresty, hraje se dost na hraně, někdy za ní.

„Těžko říct. V play off se tomu nevyhnete. Byli jsme všichni připravení, jak to bude vypadat.“

Dost emocí vyvolal faul odpískaný na vás. Tomáš Kundrátek hned ukazoval, že jste simuloval, a poprvé se na ledě jiskřilo. Můžete popsat z vašeho pohledu, co se stalo?

„Vzal jsem si puk, věděl jsem, že je za mnou hráč, a chtěl jsem si přešlápnout. Jak jsem stál na pravé noze, do ní mě strčil a noha mi zajela dozadu. Než jsem stihl přešlápnout, přepadl jsem. Na začátku série by se to asi vůbec nepískalo, teď ano, s tím nic neuděláme. Ale že bych to simuloval? Určitě ne.“

Ve Spartě jste od minulé sezony, pamatujete bolestivé vyřazení před rokem ve čtvrtfinále i teď hromadnou bitku ze základní části po zápase. Vyhrocuje se víc a víc vztah s Třincem?

„Mají tam hráče, kteří se nebojí pro takové momenty jít. My je máme taky. Po konci zápasu to asi v základní části zbytečné bylo, ale teď je play off, sem to patří.“

Daniel Voženílek vás štve hodně? Vypadá to, že po něm jdete.

„Ani ne, ať si dělá, co chce. Když je na puku, tak ho ztratí. Ať si hraje pořád stejně.“

Michalu Řepíkovi na dálku vzkazoval, že není dobře, když udělá faul na konci zápasu, zajede na střídačku a ostatní se perou za něj. Chápete tuhle hru, že se vás snaží vydráždit?

„No jo, každý dělá, co umí. Pan Daňo u vás psal, že jeho syn nesimuluje vůbec, tak třeba to napíše někdo další zase. Asi to bych k tomu řekl.“ (usměje se)

Co bude muset Sparta v úterý předvést, aby Třinec vyřadila z play off?

„Hrát náš hokej, nesmíme je nechat dělat věci, které oni chtějí. Pokud budeme na sto procent všichni plnit věci, které potřebujeme? Doma to ukončíme. Uvidíme, jak to půjde.“

Třinec vás asi zkusí vtáhnout do emocí. Je v téhle oblasti hodně silný?

„Někdy to umí pěkně nasimulovat, takže tohle asi zkoušet budou. Oni si ale zase můžou dělat, co chtějí, hlavní je, jak budeme reagovat my, jak budeme hrát. Ani tak nezáleží, co tam budou dělat oni. Naše cesta k úspěchu je, ať se soustředíme sami na sebe.“

Myslíte někdy na to, že je velká výzva tohle mocné a zatraceně úspěšné zvíře jako první zastavit? Třinec vyhrál 14 sérií play off v řadě, což je brutální číslo.

„Tohle v hlavách zase tak moc ani nemáme. Spíš se díváme jen na nejbližší zápas, pokud nevyjde, tak zase na další. Odevzdáme na ledě maximum. A buď to vyjde, nebo ne.“

Maximálně věříte vlastním schopnostem?

„Přesně tak.“

Poslední dobou létají vzduchem různé disciplinární tresty. Budete si hlídat, jestli v pondělí dopoledne něco vyskočí? Tentokrát se nabízí, jestli dostane trest váš kapitán Řepík za sekeru do Hrehorčáka, Mikliš za přistrčení rozhodčího v bitce.

„Nevím, proč bych to měl sledovat. Nezmůžu s tím vůbec nic. Kolikrát jsou kolem těchto věcí úplně zbytečný emoce. Třeba ve třetím zápase byl jasný faul na Najmyho (Najman), ukazuje krev. Lidi pak všude možně píšou, že si rozhodčí vymyslel čtyřminutový trest pro Třinec. Rozhodčí ale asi nebude slepej, když vidí krev, dá dva plus dva. Lidi z toho kolikrát dělají, co tam vůbec není. Disciplinárku sledovat nebudu.“